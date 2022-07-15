Германия дополнительно выделяет 2,4 миллиарда евро для беженцев из Украины

Министр труда Губертус Гайль заявил, что Германия выделит дополнительные средства для украинских беженцев. Речь идет о более чем 2 миллиардах евро.

По словам министра, эти деньги пойдут на выплаты украинским беженцам. Об этом стало известно 15 июля.

Читайте также россия тестирует реакцию Германии, шантажируя газом, – Омельченко

Германия выделит деньги для беженцев из Украины

До конца 2022 года Германия дополнительно выделит 2,4 миллиарда евро для покрытия финансовых расходов на содержание прибывших в страну украинских беженцев,

– сообщило издание.

Также министр труда Германии заявил, что:

убежища в Германии попросили ориентировочно 800 тысяч человек. Из них 30% – дети до 14 лет;

немецкое бюро труда в прошлом месяце сообщило о росте безработицы, ведь украинские беженцы регистрируются в ведомстве в поисках работы.

"Ориентировочно 360 тысяч беженцев зарегистрировались в немецкой системе социального обеспечения, 260 тысяч из них – ищут работу", – заявил министр труда.

Добавил, что немецкое правительство будет прилагать усилия, чтобы трудоустроить украинских беженцев.

Стоит отметить, что Агентство ООН по делам беженцев с 24 февраля зафиксировало 9 миллионов 136 тысяч 6 пересечений границы с Украиной.

Кратко о беженцах из Украины

В конце марта в ООН заявили, что почти 4 миллиона беженцев покинули Украину с начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины – то есть с 24 февраля. Еще почти 6,5 миллиона – стали переселенцами в пределах страны.

По данным ООН, люди бежали от войны в Польшу, Румынию, Молдову, Венгрию, Словакию, россию и белоруссию. Стоит вспомнить, что в россию враг украинцев вывозит силой или обманным способом.

В разные другие страны украинцы едут самостоятельно. Например, по данным Министерства труда, 45 тысяч беженцев проживают в чешских семьях.

Смотрите также – Израиль не хочет принимать украинских беженцев: видео