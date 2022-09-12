Зимой будет тепло: Минреинтеграции передаст зимнюю одежду детям переселенцев
Источник:Минреинтеграции
Зима 2022 – 2023 года может быть сложной по ряду причин. Однако государство не планирует оставлять в беде людей один на один и помогает, в частности, самым маленьким украинцам.
Так, вместе с ЮНИСЕФ Минреинтеграции обещает обеспечить зимней одеждой детей внутренне перемещенных лиц.
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Что дадут маленьким украинцам
Как отметили в министерстве, наборы будут предоставляться младенцам и детям в возрасте от 2 до 14 лет. В теплых комплектах, которые будут унифицированы и подходить как девочкам, так и мальчикам, будут:
- зимняя куртка;
- свитер или свитшот;
- термобелье;
- зимние и спортивные штаны;
- носки;
- зимние ботинки;
- шапка, шарф и перчатки.
Чтобы получить детский зимний комплект, внутренне перемещенным лицам нужно оставить заявку по номерам:
- 15-48 – колл-центр Минреинтеграции;
- или +380 (66) 813 62 39 – номер Уполномоченного по вопросам ВПЛ.
Смогут ли переселенцы смогут получать соцуслуги и выплаты, если потеряют паспорт
Известно, что внутренне перемещенным лицам государство выплачивает социальную помощь. Как сообщали в Минреинтеграции, даже если человек потерял паспорт при определенных обстоятельствах, он сможет рассчитывать на неё. Для подтверждения личности достаточно использовать документы из приложения "Дія", в частности, єДокумент, или справку о том, что человек обратился за оформлением паспорта в Государственную миграционную службу.
Как подчеркнули в Минреинтеграции, государство не будет заставлять людей ждать месяц или два документы, чтобы получать помощь.
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