Зимой будет тепло: Минреинтеграции передаст зимнюю одежду детям переселенцев

Зима 2022 – 2023 года может быть сложной по ряду причин. Однако государство не планирует оставлять в беде людей один на один и помогает, в частности, самым маленьким украинцам.

Так, вместе с ЮНИСЕФ Минреинтеграции обещает обеспечить зимней одеждой детей внутренне перемещенных лиц.

К теме Что делать переселенцам, не получившим помощь от государства

Что дадут маленьким украинцам

Как отметили в министерстве, наборы будут предоставляться младенцам и детям в возрасте от 2 до 14 лет. В теплых комплектах, которые будут унифицированы и подходить как девочкам, так и мальчикам, будут:

зимняя куртка;

свитер или свитшот;

термобелье;

зимние и спортивные штаны;

носки;

зимние ботинки;

шапка, шарф и перчатки.

В первую очередь зимние наборы будут предоставляться многодетным семьям.

Чтобы получить детский зимний комплект, внутренне перемещенным лицам нужно оставить заявку по номерам:

15-48 – колл-центр Минреинтеграции;

или +380 (66) 813 62 39 – номер Уполномоченного по вопросам ВПЛ.

Смогут ли переселенцы смогут получать соцуслуги и выплаты, если потеряют паспорт

Известно, что внутренне перемещенным лицам государство выплачивает социальную помощь. Как сообщали в Минреинтеграции, даже если человек потерял паспорт при определенных обстоятельствах, он сможет рассчитывать на неё. Для подтверждения личности достаточно использовать документы из приложения "Дія", в частности, єДокумент, или справку о том, что человек обратился за оформлением паспорта в Государственную миграционную службу.

Как подчеркнули в Минреинтеграции, государство не будет заставлять людей ждать месяц или два документы, чтобы получать помощь.

Интересно – Сколько помощи получают переселенцы во Львове: смотрите видео