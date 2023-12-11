Эту битву я не проиграл, – Зеленский прокомментировал паузу в помощи от США
Владимир Зеленский накануне встреч в США заявил, что убежден, что украинцам удастся побороть паузу в помощи США. Украинский лидер сказал, что эта битва еще не проиграна.
Президент Украины заявил во время общения с представителями латиноамериканских СМИ в Буэнос-Айресе 11 декабря, что нужно идти дальше. Следует заметить, что Зеленский 12 декабря во время визита в Соединенные Штаты выступит перед сенаторами и встретится со спикером Палаты представителей, пишет 24 Канал.
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Что сказал Зеленский о помощи от США
Владимир Зеленский рассказал, что Украине удастся побороть паузу в помощи от США, которая возникла из-за споров в американском Конгрессе.
Украинский лидер заверил, что из-за ситуации с помощью от США он не расстроен, и эту битву он еще не проиграл.
Мы (украинцы – 24 Канал) не те люди, которые перед трудностями опускают руки. Кто-то начинает паниковать и не верить в победу. Поэтому надо взять себя в руки и идти дальше,
– сказал Зеленский.
Президент добавил, что у него в США по этому поводу запланирован ряд встреч в ближайшие дни. В частности, он должен провести переговоры с президентом США Джо Байденом.
"И мы будем работать над тем, чтобы преодолеть эту паузу в помощи от США для Украины. Мы это поборем, и не только это. Все поборем", – заявил украинский лидер.
Кратко о помощи от США
- Американский конгресс не проголосовал за помощь Украине и Израилю. Причина заключалась в том, что республиканцы и демократы не сумели прийти к согласию в отношении охраны границы США. Ведь республиканцы в Сенате несколько недель говорят, что не поддержат помощь Киеву, если в проект закона не заложат средства по улучшению ситуации на границе с Мексикой.
- Следует отметить, что в этом проекте закона для Украины заложен 61 миллиард долларов. В общей сложности пакет содержит 106 миллиардов долларов для Киева, Израиля, стран Индо-Тихоокеанского региона и гуманитарных целей в Газе.
- После проваленного голосования Джо Байден обратился к Конгрессу и заявил, что нельзя дать Путину выиграть. Президент заявил, что нельзя допустить срыва поставок помощи Киеву. По его словам, радикальные республиканцы держат в заложниках помощь Украине.