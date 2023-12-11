Эту битву я не проиграл, – Зеленский прокомментировал паузу в помощи от США

Владимир Зеленский накануне встреч в США заявил, что убежден, что украинцам удастся побороть паузу в помощи США. Украинский лидер сказал, что эта битва еще не проиграна.

Президент Украины заявил во время общения с представителями латиноамериканских СМИ в Буэнос-Айресе 11 декабря, что нужно идти дальше. Следует заметить, что Зеленский 12 декабря во время визита в Соединенные Штаты выступит перед сенаторами и встретится со спикером Палаты представителей, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о помощи от США

Владимир Зеленский рассказал, что Украине удастся побороть паузу в помощи от США, которая возникла из-за споров в американском Конгрессе.

Украинский лидер заверил, что из-за ситуации с помощью от США он не расстроен, и эту битву он еще не проиграл.

Мы (украинцы – 24 Канал) не те люди, которые перед трудностями опускают руки. Кто-то начинает паниковать и не верить в победу. Поэтому надо взять себя в руки и идти дальше,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что у него в США по этому поводу запланирован ряд встреч в ближайшие дни. В частности, он должен провести переговоры с президентом США Джо Байденом.

"И мы будем работать над тем, чтобы преодолеть эту паузу в помощи от США для Украины. Мы это поборем, и не только это. Все поборем", – заявил украинский лидер.

Кратко о помощи от США