В Минобороны раскрыли перечень помощи, которую Украина получит после саммита НАТО
Источник:Министерство обороны Украины
По итогам 75-го саммита НАТО Украина получит дополнительные системы ПВО, самолеты F-16, пакеты военной помощи и многое другое. В оборонном ведомстве нашего государства подвели главные итоги встречи.
Напомним, что на днях в Вашингтоне состоялся юбилейный саммит НАТО, посвященный 75-летию создания Альянса, с основной темой – Украина и усиление помощи после циничных ударов российских захватчиков.
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Что получит Украина от союзников
По данным Минобороны, страны-партнеры предоставят Украине 5 новейших батарей ПВО. Речь идет о 4 батареях Patriot и 1 батарее Samp/T от США, Германии, Румынии, Нидерландов и Италии.
Более того, наше государство сможет получить десятки тактических систем ПВО NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. Среди полного перечня помощи:
- пакет военной помощи от США на 225 миллионов долларов. В него войдут система Patriot и ракеты к ней, ракеты для NASAMS, артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты;
- одна система Patriot и ракеты к ней от Германии. Кроме того, артиллерийские боеприпасы, дроны, военно-инженерные машины и другое оборудование;
- 93 миллионов долларов военной помощи, 6 самолетов F-16 и запчасти к вертолетам Sea King от Норвегии;
- ежегодная помощь в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов на военную поддержку от Британии до 2030/31 годов;
- пакет военной помощи на 366 миллионов долларов от Канады;
- 18 артсистем "Богдана" от Дании, финансирование производства в Украине;
- пакет военной помощи в размере 169 миллионов долларов от Австралии;
- антидронные системы и патроны калибра 5,56х45 от Литвы;
- 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для самолетов F-16 от Нидерландов;
- пакет военной помощи в размере 3,68 миллиона долларов от Новой Зеландии.
Помощь Украине от союзников по НАТО / Фото Министерства обороны Украины
Министр обороны Рустем Умеров выразил благодарность союзникам за новые решения о помощи Украине на сотни миллионов долларов. Также он анонсировал использование доходов с замороженных активов России для поддержки обороны нашего государства.