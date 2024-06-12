Будет ли блокировать Венгрия помощь Украине от НАТО: Столтенберг и Орбан договорились, но есть условие

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что Будапешт согласился не блокировать военную помощь Украине от Альянса. Однако есть определенное условие.

Политики согласовали формат взаимодействия по не блокированию Будапештом решений в Североатлантическом альянсе в отношении Украины. Так, Венгрия просто не будет участвовать в помощи нашему государству.

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Орбан не будет блокировать помощь Украине

Столтенберг прибыл в Будапешт перед саммитом НАТО, на котором обсудят усиление помощи Украине в ее противостоянии российской военной агрессии. Орбан сказал, что на встрече они пересмотрели отношения между Венгрией и Альянсом.

Премьер-министр Венгрии напомнил, что позиция Венгрии относительно российско-украинской войны "отличается от позиции большинства государств НАТО". Однако он поблагодарил генсека Альянса за то, что Будапешту всегда "позволяли" выражать свое мнение.

Венгрия дала четко понять, что она не намерена блокировать любые решения в НАТО, которые могут отличаться от нашего, как мы считаем, анализа ситуации. На чем мы сконцентрировались на сегодняшней встрече... то это на том, что любые операции за пределами (НАТО – ред.) должны быть добровольными, и Венгрии были предоставлены гарантии, которых она требует,

– заявил он.

По его словам, такая договоренность соответствует запросу венгерского общества, которое на выборах в Европарламент "дало правительству мандат не участвовать в войне". Поэтому, они согласовали механизм, при котором НАТО не будет использовать венгерские ресурсы для оказания помощи Украине.

Что говорит Столтенберг

Генсек Североатлантического альянса подтвердил, что он и Орбан "одобрили модальность для Венгрии не участвовать в поддержке НАТО для Украины", которую Альянс планирует предоставлять в будущем. Орбан сказал, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО, и Столтенберг "принял эту позицию".

Никто из венгерского персонала не будет участвовать в этой деятельности, и никакие финансы Венгрии не будут использованы, чтобы ее поддерживать. В то же время премьер-министр меня заверил, что Венгрия не будет против этих усилий и позволит другим союзникам продвигаться вперед,

– подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что на днях премьер-министр страны Виктор Орбан в очередной раз высказался относительно войны в Украине, которую развязала Россия, отметив, что якобы Киев хочет втянуть в военный конфликт весь мир. По мнению Орбана, таким образом Украина якобы будет иметь больше шансов на победу.