Вице-маршал Британии назвал один шаг, который кардинально изменит ход войны

С каждым днем партнеры Украины становятся решительнее, переходят "красные линии" и оказывают поддержку Украине. Наша страна близка к введению войск НАТО, но для того, чтобы изменить ход войны Запад может сделать несколько иное.

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл рассказал 24 Каналу, что россияне господствуют над воздушным пространством Украины, особенно используют авиабомбы на Востоке. Именно поэтому Запад должен обезопасить небо над нашей страной.

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Один шаг, который кардинально изменит ход войны

Вице-маршал рассказал, что за почти три года полномасштабного вторжения России в Украину, наше государство не является членом НАТО. Именно поэтому Запад изначально не хотел "ввязываться" в войну против страны-агрессора. Несмотря на это партнеры Украины предоставили нам противотанковое оружие, танки, ракеты и истребители F-16.

Сейчас Запад набирается смелости оказывать все больше поддержки Украине, но пока не говорится о предоставлении наземных войск. Белл выразил сомнение, что западные военные на поле боя будут желанны для НАТО, но есть несколько стран, в частности Франция, которые никогда ничего не "вычеркивали". Вероятность такого сценария есть, но его реализация сложна.

Однако, если Запад введет бесполетную зону, у России не будет шансов. Россияне долго боролись за сохранение господства в воздухе над Украиной. Украина храбро боролась, но пока у нее не так много современных истребителей, ракет или радаров,

– подчеркнул вице-маршал.

По его словам, это может быть еще одним шагом вперед и еще одним способом помочь Украине. Обсуждения этого становятся популярными среди некоторых элементов западного сообщества.

Я уверен, что если Запад решит ввести бесполетную зону над всей Украиной, это кардинально изменит ход войны,

– подчеркнул вице-маршал.

Белл добавил, что, оглядываясь на последние войны в мире, стране очень трудно одержать победу, если она не имеет контроля над воздушным пространством. Одной проблемой, с которой столкнулась Украина, является то, что россияне на Востоке используют планирующие бомбы, воздушные силы, что затрудняет работу пехоты.

Имея воздушные силы Запада над Украиной, Россия не сможет сделать шаг вперед и продолжать войну. Однако, к сожалению, пока Запад не собирается пойти на такой шаг.

Вопрос в том, что если Россия будет продолжать наступать на поле боя, удовлетворится ли Запад тем, что будет сидеть сложа руки. Это станет вызовом для некоторых политиков, я убежден, что такой вопрос, как бесполетная зона, снова вернется на стол,

– заметил вице-маршал.