"Исторический бюджет поддержки": Федоров рассказал о результатах "Рамштайн"

В рамках последней встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" партнеры передали большой бюджет поддержки, который направили дроново-штурмовые подразделения и обеспечение бригад.

Соответствующую информацию сообщил Михаил Федоров во время недавней встречи с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Министерства обороны, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Это важно для защиты населения и не только, – Федоров об отключении Starlink для врага

Какие результаты "Рамштайна"?

По словам министра, Украина изменила подход к работе с партнерами, начав обсуждать конкретные проекты. На Рамштайне показали план войны и операции, которые необходимо выполнить, и какие преимущества из этого получат союзники.

На Рамштайне получили исторический бюджет поддержки от партнеров... Хороший пример, что мы привлекли средства на дроново-штурмовые подразделения, на базовый минимум для обеспечения бригад дронами, на дроны для оперативной глубины и дополнительные ракеты ПАК-3 для ПВО от европейских партнеров,

– рассказал Иван Федоров.

В общем, как известно, во время очередного заседания в штаб-квартире НАТО в формате "Рамштайн", которое состоялось 12 февраля, страны-союзники взяли на себя обязательства по поставкам Украине оружия в 2026 году на 38 миллиардов долларов.

Какие детали встречи известны?