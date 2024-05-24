Помощь из предыдущих пакетов уже попала на передовую, – Госдеп США

США 24 мая выделили Украине новый пакет военной помощи. На этот раз на 275 миллионов долларов. Оружие из предыдущих пакетов уже на передовой.

Об этом заявил госсекретарь. Энтони Блинкен подчеркнул, что США объявили новую помощь, чтобы поддержать храбрый украинский народ, который защищает свою страну от агрессии России.

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"Передадим эту новую помощь как можно скорее"

Чиновник отметил, что речь идет о 5 пакете помощи в сфере безопасности, который президент одобрил после подписания закона о финансировании дополнительных потребностей национальной безопасности в прошлом месяце, и 3 пакете, который выделяется по президентским полномочиям.

Помощь из предыдущих пакетов уже попала на передовую, и мы передадим эту новую помощь как можно скорее, чтобы украинские военные могли использовать ее для защиты своей территории и защиты украинского народа,

– подчеркнул Энтони Блинкен.

Также добавил, как ясно дал понять Джо Байден, Соединенные Штаты и международная коалиция, которую собрали, будут продолжать поддерживать Украину на защите ее свободы.

Что известно о новом пакете помощи от США

В пятницу, 24 мая, США объявили новый пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов. Он предусматривает предоставление: