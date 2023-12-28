По словам немецкого политика, Европа будет усиливать помощь Украине. Ведь американский Конгресс ушел на каникулы, не проголосовав за помощь Киеву.
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Что заявили в Германии о помощи Украине от США
Вряд ли можно просто компенсировать то, чего американцы достигли к этому времени, ни в материальном, ни в денежном плане. Но, конечно, в этом случае мы, европейцы, должны будем усилить нашу поддержку Украины,
– заявил Омид Нурипур.
В свою очередь, Германия 22 декабря обновила перечень военной помощи Украине. На сайте немецкого правительства сообщили о передаче Украине трех самоходных зенитных установок Gepard с запчастями. Перед этим Берлин передал ВСУ уже 49 единиц этой техники.
Кроме того, 14 декабря Германия передала Украине еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot и ракеты к нему. В настоящее время в Украине на боевом дежурстве находятся две установки Patriot.
Что известно о помощи от США
- 27 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине очередной пакет на 250 миллионов долларов. Он поможет удовлетворить самые неотложные потребности нашего государства.
- Перед этим Сенат США не проголосовал за пакет по оказанию дополнительной помощи Украине. Республиканцы и демократы не смогли достичь соглашения об изменениях в миграционном законодательстве, к которым привязали пакет помощи Украине.
- Лидер демократов Чак Шумер заверил, что переговорщики будут работать очень усердно во время декабрьских и январских каникул, чтобы достичь согласия.
- Следует отметить, что в не проголосованном пакете помощи для Украины предусмотрен 61 миллиард долларов. Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал по поводу задержки помощи от США, что ситуация сложная, но контролируемая.