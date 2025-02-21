Трамп это прекрасно понимает: почему США не выгодно останавливать помощь Украине

Появилась информация, что военная помощь от США якобы остановились. Однако, это решение не связано с позицией президента Дональда Трампа и вряд ли он на это пойдет.

Политтехнолог Тарас Загородний отметил 24 Каналу, что помощь от Соединенных Штатов продолжается. Это касается того, что утвердил еще Джозеф Байден.

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Почему США не остановят помощь

Сейчас в Украину продолжают поступать Starlink, вооружения. Более того, никто не критикует нас за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ранее Дмитрий Медведев жаловался, что Украина якобы хочет разрушить Транскаспийский международный транспортный путь. Но никакой реакции на такие заявления не было.

Остановить помощь будет проявлением слабости Трампа. Он это прекрасно понимает. Это будет выглядеть как подыгрывание России, чего нельзя делать,

– отметил Тарас Загородний.

В этом смысле вопрос весомости США и доверия к этой стране встанет очень остро. Более того, все видели, какую реакцию мира вызвали слова Трампа о Зеленском. Критика звучала не только от Европы, а даже а даже от самих американцев. Трампа раскритиковали как демократы, так и республиканцы.

Угрозы остановить помощь не сработают, потому что сейчас мы не в 2022 году. Много различных средств Украина модернизирует самостоятельно. Кое-что получаем из европейских источников, изготавливаем свое оружие.

Если Украина и Европа начнут принимать решения без участия США, то это больше скажется именно на Америке. О них будут думать как о ненадежных поставщиках оружия, партнерах, которые могут "кинуть" в любой момент,

– добавил политтехнолог.

Поэтому это очень скользкая дорога, на которую Трамп вряд ли ступит. Но угрожать он может, потому что это привычная манера его общения.