Объявят на днях: США готовят новый пакет вооружений для Украины на 1,1 миллиарда долларов, – СМИ

США продолжают поддерживать Украину в борьбе за свободу. Нам уже готовится новый пакет помощи.

Новый пакет помощи должен быть на сумму 1,1 миллиарда долларов. Его должны объявить в ближайшее время.

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На что выделяют деньги

Средства будут направлены для противостояния Украины против россии на фоне так называемых "референдумов" агрессора на оккупированных территориях.

Ожидается, что для этого будут использованы средства из Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), выделенные Конгрессом, чтобы позволить администрации Байдена закупать оружие в промышленности, а не поставлять из существующих запасов США,

– сообщают в США.

Пакет будет включать:

пусковые установки HIMARS,

сопутствующие боеприпасы,

разные типы систем противодействия беспилотникам и радиолокационных систем,

запасные части,

обучение и техническую поддержку.

США также готовят новые санкции против россии, если она аннексирует оккупированные территории после объявления результатов "референдумов".

Помощь от США

Была также информация, что в Конгрессе США согласились предоставить почти 12 миллиардов долларов новой военной и экономической помощи Украине.

Финансирование будет включать 4,5 миллиарда долларов на обеспечение оборонных возможностей и оборудования для Украины.

Также выделят 2,7 миллиарда долларов на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки. Еще 4,5 миллиарда долларов для продолжения прямой бюджетной поддержки правительства Киева в течение следующего квартала.

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