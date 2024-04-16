Российский публицист из Соединенных Штатов Америки Андрей Пионтковский сказал 24 Каналу, что приближение людей к Трампу и желание получить место в его кабинете после президентских выборов приводит к враждебным высказываниям против Украины. Однако, скорее всего, решение о помощи Украине будет простым.

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Трамписты не хотят помогать Украине

Полгода назад такой законопроект уже вносился Палатой, и теперь Сенат должен его утвердить. Но трамписты не допустят голосования на "ура" в ближайшее время по законопроекту помощи Украине.

Срочно будет принято решение по Израилю, а Украине скажут, что "вы зря Трампа обижали, он очень добрый". Вы же помните, при нем дали первые "Джавелины". Он предложил очень умный план в виде кредитного проекта. Для этого нужно провести переговоры с украинской стороной и тому подобное. Начнутся работы, а через полмесяца возникнут организационные трудности,

– отметил Пионтковский.

По его словам, самые умные из трампистов говорят, что сейчас напряженно работают. А откровенно будут говорить, что Украина им и Трампу не нужна.

Допустим, завтра или в течение двух недель эти 60 миллиардов долларов будут поддержаны, но результаты выборов в США ничего не изменят для нас,

– сообщил публицист.

Он добавил, что если приходит Трамп, он "будет душить Украину грубо и жестко" и сразу скажет прекращать помощь Украине. Если победит Байден, будет продолжаться та же линия Салливана о прекращении огня, запрет передачи территорий в пользу России, никакие военные гарантии для Украины.

Примерно через два месяца ситуация по войне России с Украиной будет понятна: или оправдаются худшие прогнозы, например, генерала Сырского, или в Украине появится НАТОвская армада за штурвалами и замечательные украинские летчики. Каждый самолет F-16, не говоря уже о тех образцах, которые перечислят, – крепость ПВО, что летает.

Ключевой вопрос для решения войны в Украине – это снятие нелепого ограничения на гражданство пилотов, которые пилотируют в небе Украины современные НАТОвские самолеты,

– подчеркнул Андрей Пионтковский.

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