Російський публіцист зі Сполучених Штатів Америки Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, що наближення людей до Трампа та бажання отримати місце в його кабінеті після президентських виборів призводить до ворожих висловів проти України. Однак, швидше за все, рішення щодо допомоги Україні буде простим.
Дивіться також Допомога для України: у Конгресі кажуть, що Палата представників розгляне питання цього тижня
Трампісти не хочуть допомагати Україні
Пів року тому такий законопроєкт вже вносився Палатою, і тепер Сенат повинен його затвердити. Але трампісти не допустять голосування на "ура" найближчим часом щодо законопроєкту допомоги Україні.
Терміново буде прийнято рішення щодо Ізраїлю, а Україні скажуть, що "ви даремно Трампа ображали, він дуже добрий". Ви ж пам'ятаєте, при ньому дали перші "Джавеліни". Він запропонував дуже розумний план у вигляді кредитного проєкту. Для цього потрібно провести переговори з українською стороною тощо. Почнуться роботи, а через пів місяця виникнуть організаційні труднощі,
– зауважив Піонтковський.
За його словами, найрозумніші з трампістів кажуть, що зараз напружено працюють. А відверто говоритимуть, що Україна їм і Трампу не потрібна.
Припустимо, завтра чи протягом двох тижнів ці 60 мільярдів доларів будуть підтримані, але результати виборів у США нічого не змінять для нас,
– повідомив публіцист.
Він додав, що якщо приходить Трамп, він "душитиме Україну грубо і жорстко" і одразу скаже припиняти допомогу Україні. Якщо переможе Байден, продовжуватиметься та ж лінія Саллівана про припинення вогню, заборону передачі територій на користь Росії, жодні військові гарантії для України.
Приблизно за два місяці ситуація щодо війни Росії з Україною буде зрозуміла: або виправдаються найгірші прогнози, наприклад, генерала Сирського, або в Україні з'явиться НАТОвська армада за штурвалами та чудові українські льотчики. Кожен літак F-16, не кажучи вже про ті зразки, які перерахують, – фортеця ППО, що літає.
Ключове питання для вирішення війни в Україні – це зняття найбезглуздішого обмеження на громадянство пілотів, які пілотують у небі України сучасні НАТОвські літаки,
– підкреслив Андрій Піонтковський.
Допомога Україні від США: що відомо
- 13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню. Документ передбачав понад 60 мільярдів доларів Україні.
- Однак Палата представників, більшість з яких є республіканцями, досі не розглянула цей законопроєкт через Дональда Трампа, який критично висловлювався про нього.
- Після зустрічі зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном Дональд Трамп зробив заяву, в якій повідомив, що не проти допомоги Україні, але вона не має бути "подарунком". Він підтримує ідею допомоги нашій державі у кредит, озвученою раніше республіканцями.