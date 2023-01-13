Будут ли поддерживать Украину после пакета на 3 миллиарда: в Белом доме расставили точки над "і"

США сильно поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупантами. Недавно в Белом доме объявили пакет пособия на 3 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать наше государство. Об этом во время брифинга рассказал контрадмирал Военно-морских сил, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает 24 канал.

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США будут поддерживать Украину и дальше

Кирби рассказал, что США очень внимательно наблюдают за военными операциями, особенно на Востоке. По его словам, у Бахмута и Соледара проходят очень суровые и острые бои.

"В Бахмуте, в частности, это в значительной степени военные наемники. Это господин Пригожин, в основном, и группа "Вагнера", участвовавших в значительной части наземных боев там. Но это было жестоко", – объяснил чиновник.

Он добавил, что именно потому, что бои там не утихают, США так сосредоточились на предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности.

Только на прошлой неделе Карин (Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома – 24 Канал) объявила о предоставлении систем на сумму почти 3 миллиарда долларов. И будет еще больше,

– заметил Кирби.

Контрадмирал отметил, что не может говорить о российских намерениях, конкретных перемещениях подразделений или о том, каковы их цели. Он ведь не хочет обращаться от имени российского министерства обороны.

"Я только хочу сказать, что поскольку они продолжают буквально бросать тела в боях в Бахмуте – поскольку они потеряли в этих боях чрезвычайное количество, в основном осужденных – поскольку они продолжают это делать, они должны знать и понимать, что Соединенные Штаты, а также наши союзники и партнеры намерены продолжать гарантировать, что Украина может защитить себя в этом районе и делать это эффективно», – отметил Кирби.

По его словам, территория Донбасса очень похожа на Канзас. Это сельскохозяйственные угодья – открытая земля. Поэтому США хотят убедиться, что предоставляют Украине такие возможности, которые позволят ей добиться успеха в этой среде.

"Именно поэтому боевые машины "Брэдли" были частью пакета, который объявила Карин. Вот почему Пентагон и наши союзники очень скоро за пределами Украины начнут маневровые учения для подразделений Вооруженных Сил Украины на уровне батальона, чтобы помочь им в этой борьбе", – подытожил чиновник.