Ранее Украина получала пакеты помощи суммой 200 – 250 миллионов долларов. Как рассказал 24 Каналу политтехнолог Михаил Шейтельман, чтобы успеть выдать 7 миллиардов долларов, США должны отправлять по 100 миллионов ежедневно.

Смотрите также Несколько важных пунктов: как заинтересовать Трампа сотрудничать с Украиной

Реально ли получить деньги

В США уверяли, что смогут предоставлять такие большие суммы раз в 2 дня. С момента заявления прошло более, чем неделя, но денег мы не получили. Учитывая это, трудно поверить, что администрация Байдена готова на такой шаг.

Сразу появились разговоры о том, что оружия нет на складе, его не успеют привезти и оформить. Действующая администрация США ведет себя неупорядоченно. Возникает все больше вопросов, когда эти средства в конце концов поступят.

За 10 дней администрация Байдена не сделала ничего, чтобы предоставить деньги. Наоборот она выглядит еще более растерянно и деморализовано. Мы ничего от нее не услышали,

– отметил политтехнолог.

В Пентагоне заявили, что все обещанное предоставят, но такие слова выглядят совсем непонятными. Особенно на фоне того, что сейчас Джо Байден занимается другими вопросами. Он полетел в Перу, где встретится с президентом Китая Си Цзиньпином. А также готовится к саммиту G20, который состоится в Бразилии.

К слову, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вся помощь Украине поступит до 20 января 2025 года – дня инаугурации Дональда Трампа. По его словам, соответствующее обязательство взял на себя Джо Байден.