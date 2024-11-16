Раніше Україна отримувала пакети допомоги сумою 200 – 250 мільйони доларів. Як розповів 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман, щоб встигнути видати 7 мільярдів доларів, США мають відправляти по 100 мільйонів щодня.

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Чи реально отримати гроші

У США запевняли, що зможуть надавати такі великі суми раз у 2 дні. Від моменту заяви пройшло більше, ніж тиждень, але грошей ми не отримали. З огляду на це, важко повірити, що адміністрація Байдена готова на такий крок.

Одразу з'явилися розмови про те, що зброї немає на складі, її не встигнуть привезти та оформити. Чинна адміністрація США поводиться невпорядковано. Виникає дедалі більше питань, коли ці кошти зрештою надійдуть.

За 10 днів адміністрація Байдена не зробила нічого, щоб надати гроші. Навпаки вона виглядає ще більше розгублено та деморалізовано. Ми нічого від неї не почули,

– зауважив політтехнолог.

У Пентагоні заявили, що все обіцяне нададуть, але такі слова виглядають зовсім незрозумілими. Особливо на тлі того, що зараз Джо Байден займається іншими питаннями. Він полетів у Перу, де зустрінеться із президентом Китаю Сі Цзіньпінем. А також готується до саміту G20, який відбудеться у Бразилії.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вся допомога Україні надійде до 20 січня 2025 року – дня інавгурації Дональда Трампа. За його словами, відповідне зобов'язання взяв на себе Джо Байден.