Йдеться про передачу Україні усіх невикористаних коштів, затверджених Конгресом, зокрема 5,5 мільярдів доларів на вилучення зброї із запасів, до того, як адміністрація завершить свою діяльність в січні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Пентагон.

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У Пентагоні працюють над наданням Україні допомоги

Як повідомили в американському оборонному відомстві, виконання вищезгаданих президентських повноважень, які передбачають переміщення близько 5,5 мільярдів доларів з американських військових складів до України до інавгурації Дональда Трампа 20 січня, є надскладним завданням.

Втім, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх сказала, що протягом останніх трьох років міністерство продемонструвало неабияку здатність швидко виконувати поставлені завдання. Вона зауважила, що це треба зробити за трохи менше ніж 70 днів. Але, як каже речниця, це можливо.

Президент чітко дав зрозуміти, що ... він хоче використати повноваження, які Конгрес виділив і санкціонував до того, як він піде з посади. Ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб переконатися, що це станеться,

– наголосила Сінгх.

За її словами, ще з моменту першої передачі військової техніки Україні через президентські повноваження, міністерство було в курсі того, що надсилається, і того, що потрібно для підтримання боєготовності для самого міністерства. На її думку, це не зазнає змін.

"Ми постійно поповнюємо наші полиці й наші запаси. Міністр не дозволить департаменту опуститися нижче рівня готовності, який його не влаштовує", – зауважила вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що адміністрація Байдена запевнила у наданні всього обсягу обіцяної військової допомоги до кінця своєї каденції. Крім того, США підтвердили наміри оплатити всі контракти за програмою Ukraine Security Assistance Initiative.