Счет идет на дни

Как известно, самое сложное – это ждать и догонять.

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Сейчас ситуация очень похожа на май 2022 года, когда решения уже были, но еще надо было подготовить артиллерийские расчеты и доставить БК. То есть нужно драгоценное время, пока гибли наши люди. Сейчас все значительно проще и понятнее, но время также нужно.

С Востока ползет враг. С Запада ползет помощь. Ползет, потому что как быстро она бы не летела – это измеряется ценой крови. Ориентировочно к середине мая будет понятен результат этой борьбы темпов. Успех россиян на Донбассе может открыть им возможности на других направлениях. А неуспех – закрыть. Поэтому рассуждать сейчас можно лишь очень абстрактно, с множеством слов "если".

Счет идет практически на дни. Обстрелы Одессы и Харькова, а также удары по инфраструктуре имеют целью, в частности, замедлить Украину. Лучший результат для врага – это паника, когда гражданские начнут метаться и мешать обеспечению фронта, создавать бутылочные горлышки.

Что можно сделать? Уже писали сто раз. Лучшее, что могут сделать ближайший месяц гражданские – не метаться. Если выезжать – то планово, если оставаться – тоже планово и осознавая риски. По возможности поддерживать запросы с коротким плечом реализации. Потому что концентрация результатов помощи в мае – июне не помешает. Каждый сам может решить, какой из доступных способов сохранения спокойствия является наиболее действенным.

В России поднимают выплаты за контракты

Для понимания. На днях оккупационные власти курортного Геленджика заявили, что с 1 июня заключившие контракт с российской армией, будут получать разовую выплату от города в размере 250 тысяч рублей. Плюс к этому они получают 1 миллион рублей от региона и 195 тысяч от минобороны России. Итого это составляет почти 1,5 миллиона разовой выплаты.

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На днях убогая Владимирская область увеличила разовую выплату со 100 тысяч до 250 тысяч рублей. В Башкирии для контрактов с несменными (нерегиональными) подразделениями российской армии установили разовую выплату от региона в 205 тысяч рублей, чтобы вместе с деньгами минобороны получалось 400 тысяч. В региональных батальонах условия лучше, плюс отдельно еще доплачивают города.

Кроме того, появилась информация о контрактах в других регионах. Например, Ярославский район установил выплату 200 тысяч рублей в дополнение к 300 тысяч от Ярославской области и 195 тысяч от минобороны. Плюс 200 тысяч рублей накидывают предприятия.

В Московской области за контракт с "элитным" полком обещают 1 миллион рублей.

Я веду это к тому, что в России, несмотря на всю браваду, есть сложности с накоплением войск. Иначе они не увеличивали бы выплаты почти ежемесячно. Россияне имеют огромные потери, но они пытаются продавить.

Поэтому не ухудшайте там, где и так сложно. Есть ресурс – улучшайте, станьте опорой для других. Будут обстрелы. Бесконечные "вбросы" по любым возможным поводам. Впереди – несколько сложнейших недель. Но мы такое уже проходили. И сейчас пройдем.