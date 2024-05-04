Рахунок йде на дні

Як відомо, найскладніше – це чекати та наздоганяти.

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Зараз ситуація дуже схожа на травень 2022 року, коли рішення вже були, але ще треба було підготувати артилерійські розрахунки й доставити БК. Тобто потрібен дорогоцінний час, поки гинули наші люди. Зараз все значно простіше і зрозуміліше, але час також потрібен.

Зі Сходу повзе ворог. Із Заходу повзе допомога. Повзе, бо як швидко вона б не летіла – це вимірюється ціною крові. Орієнтовно до середини травня буде зрозумілий результат цієї боротьби темпів. Успіх росіян на Донбасі може відкрити їм можливості на інших напрямах. А неуспіх – закрити. Тому міркувати зараз можна лише дуже абстрактно, з безліччю слів "якщо".

Рахунок йде практично на дні. Обстріли Одеси та Харкова, а також удари по інфраструктурі мають на меті, зокрема, сповільнити Україну. Найкращий результат для ворога – це паніка, коли цивільні почнуть метатися та заважати забезпеченню фронту, створювати пляшкові шийки.

Що можна зробити? Уже писали сто разів. Найкраще, що можуть зробити найближчий місяць цивільні – не метатися. Якщо виїжджати – то планово, якщо залишатися – теж планово й усвідомлюючи ризики. По можливості підтримувати запити з коротким плечем реалізації. Бо концентрація результатів допомоги у травні – червні не завадить. Кожен сам може вирішити, який із доступних способів збереження спокою є найбільш дієвим.

У Росії підіймають виплати за контракти

Для розуміння. Днями окупаційна влада курортного Геленджика заявила, що з 1 червня ті, що уклали контракт з російською армією, отримуватимуть разову виплату від міста в розмірі 250 тисяч рублів. Плюс до цього вони отримують 1 мільйон рублів від регіону і 195 тисяч від міноборони Росії. Разом це становить майже 1,5 мільйона разової виплати.

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Днями убога Володимирська область збільшила разову виплату зі 100 тисяч до 250 тисяч рублів. У Башкирії для контрактів з незмінними (нерегіональними) підрозділами російської армії встановили разову виплату від регіону у 205 тисяч рублів, щоб разом із грошима міноборони виходило 400 тисяч. У регіональних батальйонах умови кращі, плюс окремо ще доплачують міста.

Крім того, з'явилася інформація про контракти в інших регіонах. Наприклад, Ярославський район встановив виплату 200 тисяч руб на додаток до 300 тисяч від Ярославської області та 195 тисяч від міноборони. Плюс 200 тисяч рублів накидають підприємства.

У Московській області за контракт з "елітним" полком обіцяють 1 мільйон рублів.

Я веду це до того, що у Росії, попри всю браваду, є складнощі із накопиченням військ. Інакше вони не збільшували б виплати майже щомісяця. Росіяни мають шалені втрати, але вони намагаються продавити.

Тож не погіршуйте там, де й так складно. Є ресурс – покращуйте, станьте опорою для інших. Будуть обстріли. Нескінченні "вкиди" з будь-яких можливих приводів. Попереду – кілька найскладніших тижнів. Але ми таке вже проходили. І зараз пройдемо.