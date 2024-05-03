Почему Украина должна быть в G20

Это нужно решить. Из всех важных коалиций, Украина хочет пристать к ЕС, мечтает пристать к НАТО и подала заявку в Организацию экономического сотрудничества и развития. Но почему мы проходим мимо "Большой Двадцатки", где вполне можем занять место России?

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Потоки безумной критики в адрес ООН в течение последних 5 лет за неспособность находить решения для проблем (пандемия коронавируса, война в Украине) уже приводят к тому, что вопросы глобальной важности все больше перебирает на себя G7. Заметив это, страны Глобального Юга начали сопротивляться, призвав шире использовать формат G20, где Глобальный Юг имеет больше голосов.

Украинская дипломатия ведет переговоры со всеми ключевыми коалициями, однако самое время начать делать шаги, чтобы забрать у России место в G20. Если Украина собирается быть страной с международными амбициями – то такое решение представляется крайне уместным.

G20 решила взять на себя роль определения будущего замороженных российских государственных активов – тех самых 300 миллиардов долларов, которые Украина так стремится получить. Недавно в Бразилии состоялась встреча министров финансов стран-членов G20, где как раз и обсуждалась судьба этих денег.

Это классический случай, где проблемы Украины обсуждаются без участия самой Украины. Крайне странно видеть, почему голоса министров финансов Саудовской Аравии и Индонезии, которые выступили против идеи передать Украине российские деньги хоть в каком-то виде, приобретают здесь решающее значение.

Я просто в "восторге" от того, как страны Глобального Юга начинают торговаться с Западом по поводу помощи Украине, пытаясь получить в этом процессе хоть какие-то дивиденды.

Если Саудовская Аравия по крайней мере держит в руке козырь в виде влияния на мировой рынок нефти и газа, то Индонезия просто монетизирует членство в G20, при этом сама является реципиентом западных программ помощи. Впрочем, Украине сейчас стоит не обижаться на Саудовскую Аравию или Индонезию, а разговаривать с ними. Полноценно сделать это можно только в таком формате, как G20.

В крайнем случае, если НАТО не согласится предоставить Украине ощутимые гарантии членства в ближайшие 5 – 10 лет, украинское правительство должно попросить своих стратегических иностранных партнеров предоставить хотя бы членство в G20, мотивируя это ключевой ролью Украины в балансе европейской безопасности.

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Что мы можем предложить

Если двигаться дальше, то Украина может предложить даже выполнять роль представителя Восточной Европы в G20 – в таком представительстве нуждаются Молдова, Грузия, Польша и другие страны. Иначе "Большая Двадцатка" станет довольно странной дипломатической платформой, где Запад будет пытаться решать судьбу планеты в жестких дискуссиях с Глобальным Югом.

Членство Украины принесет в повестку дня больше вопросов, где страны будут иметь возможность прийти к согласию. Все же хотят получить новое поколение твердых гарантий нерушимости границ? Именно об этом может быть украинский опыт в случае приобретения членства в G20.

Участие Украины в работе "Большой Двадцатки", кстати, может стать способом снять поляризацию в этой структуре, где большинство дискуссий сейчас переходит в плоскость о том, что западные советы, методы, политические и экономические подходы не подходят всем другим странам и регионам. Глобальный Юг говорит Западу: "Хватит давать нам советы от МВФ, когда вы уже сами по ним не живете, потому что они устарели".

Аргументы, почему России не место в G20

Отдельная тема – как объяснить членам G20, почему стоит выбросить Россию из этого формата.

Во-первых, из G7 Россию в свое время уже выбросили за вторжение в Украину в 2014 году. Поэтому такой шаг был бы просто логическим продолжением процесса, начатого еще 10 лет назад.

Во-вторых, Россия является агрессивным нарушителем международного права – и вряд ли G20 имеет причины это терпеть.

В-третьих, присутствие России в переговорах "Большой Двадцатки" сможет впоследствии превратить и эту платформу на полностью импотентную, как мы это видим на примере Совета Безопасности ООН.

Украина должна как можно лучше воспользоваться своей уникальной геополитической ролью как страны, дающей отпор мощному агрессору. Другой удобной и реальной возможности приобщиться к G20 (как и к ЕС и НАТО) в ближайшие десятилетия уже может и не быть. Поэтому это задача для сегодняшней украинской дипломатии, а не для дипломатии послезавтрашней.

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Уже сам процесс переговоров о вступлении в G20 может стать важным каналом коммуникации со странами Глобального Юга. Появится повестка дня для разговоров, встреч, договоренностей, соглашений. По состоянию на сейчас, в Южной Африке или Бразилии просто не понимают, о чем им нужно разговаривать с Украиной. Какой-то особой геополитической или безопасностной экспертизы у них нет, а других тем они просто не замечают, считая Украину далекой и не очень влиятельной страной.

Самое время объяснить этим странам, что с Украиной есть о чем разговаривать. А с Россией – нет.