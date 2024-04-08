Об этом рассказал 24 Каналу политолог Тарас Загородний, отметив, что Джо Байден в силах принимать решения и без согласования с партиями. Он отметил, что президент Америки имеет возможность дать Украине 4 миллиарда долларов без решения Конгресса.

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"Это игры Байдена с Трампом – друг друга обвиняют, пользуясь из украинцев", – сказал Загородний.

Как получить помощь от США

Многие американские политики призывают Украину перестать атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Политолог отметил, что такие заявления не должны влиять на действия украинских Сил обороны.

Если есть опасения, что цены на бензин в США вырастут – это не наши проблемы,

– подчеркнул он.

Тарас Загородний считает, что часть администрации Байдена препятствует Украине, чтобы и получать финансовую помощь от Америки.

Поэтому мы должны сделать все для того, чтобы эта часть администрации Байдена проиграла эту аппаратную игру. Чем больше мы будем бить по территории России, тем меньше будет их военный потенциал – Россию не рассматривали как потенциального союзника в войне против Китая. Тогда Украина получит помощь,

– подчеркнул Загородний.

Он также добавил, что задачей Украины является подкосить экономику России, ведь финансовая сила в мире имеет главные рычаги влияния.

Законопроект о финансовой помощи Украине