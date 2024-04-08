Про це розповів 24 Каналу політолог Тарас Загородній, зазначивши, що Джо Байден у силах приймати рішення і без узгодження з партіями. Він наголосив, що президент Америки має можливість дати Україні 4 мільярди доларів без рішення Конгресу.

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"Це ігри Байдена з Трампом – один одного звинувачують, користуючись з українців", – сказав Загородній.

Як отримати допомогу від США

Багато американських політиків закликає Україну перестати атакувати російські нафтопереробні заводи. Політолог зауважив, що такі заяви не мають впливати на дії українських Сил оборони.

Якщо є побоювання, що ціни на бензин у США зростуть – це не наші проблеми,

– наголосив він.

Тарас Загородній вважає, що частина адміністрації Байдена перешкоджає Україні, щоб та отримувати фінансову допомогу від Америки.

Тому ми повинні зробити все для того, щоб ця частина адміністрації Байдена програла цю апаратну гру. Чим більше ми будемо бити по території Росії, тим меншим буде їхній військовий потенціал – Росію не розглядали як потенційного союзника у війні проти Китаю. Тоді Україна отримає допомогу,

– підкреслив Загородній.

Він також додав, що завданням України є підкосити економіку Росії, адже фінансова сила у світі має головні важелі впливу.

Законопроєкт про фінансову допомогу Україні