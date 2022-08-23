Переселенцы могут получить 6 600 гривен помощи: кто и при каком условии

Жители Мелитополя и Мелитопольского района, которым удалось выехать из оккупации, смогут оформить финансовую помощь сразу после прибытия в Запорожье. Ее размер составляет 6 600 гривен.

Помощь организовала гуманитарная организация Save the children. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Что нужно для того, чтобы получить помощь

Зарегистрироваться на получение средств помогают волонтеры открытого пространства помощи "Саме тут" прямо на "Эпицентре".

От 6 600 гривен сможет получить каждый член семьи в зависимости от определенной категории. Зарегистрироваться можно в течение 3 суток после эвакуации. Для этого нужно знать свой банковский IBAN счет.

Помощь переселенцам

Международная организация самостоятельно определяет, кто получит помощь. Помощь не оказывается тем, кто в течение трех месяцев уже получил средства от других международных организаций.

В Украине количество внутренне перемещенных лиц в целом превысило 8 миллионов человек, в то же время 2,7 миллиона человек вернулись домой.

В соответствии с правительственным решением помощь на проживание переселенцам предоставляется в следующих размерах:

3 000 гривен – для лиц с инвалидностью и детей;

2 000 гривен – для других лиц.

Сейчас больше всего выплатила Всемирная продовольственная программа ООН. От нее средства получили более 670 тысяч человек. Выплачивают по 2 200 гривен три месяца. Но не больше 6 600 гривен на семью.

В Киеве по состоянию на 25 июля зарегистрировано почти 100 тысяч внутренне перемещенных лиц. Все они могут получить помощь от государства. Помощь для переселенцев назначают органы социальной защиты населения. Однако перед этим следует подать заявление.

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