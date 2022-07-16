В Минсоцполитики рассказали, будут ли запускаться новые программы поддержки переселенцев

В Украине продолжают заботиться о переселенцах. Для этого запускают не только внутренние программы, но и привлекают международных партнеров.

Это во время телемарафона отметила министр социальной политики Марина Лазебная. Она подчеркнула, что государство рассматривает множество критериев, по которым может помочь гражданам нашего государства, передает 24 канал.

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Потребности закрывает не только государство

Марина Лазебная подчеркнула, что очень важно, чтобы потребности украинцев закрывались не только благодаря государственным программам. Для этого также привлечены международные организации, с которыми министерство уже заключило меморандумы. Так что украинцы могут получать помощь и от них.

Речь не только о вынужденно переселенных лицах. На нее могут рассчитывать и прибывшие с деоккупированных территорий и не имеющие статуса ВПЛ. В таком случае Лазебная рекомендует подать заявку с помощью платформы єПідтримка. Обращения граждан будут переданы партнерам. А там уже примут решение, есть ли возможность поддержать конкретного человека.

Кроме того, открыт гуманитарный счет в Нацбанке. Там активно работает программа, направленная на эвакуацию украинцев из зон проведения боевых действий. Как только человек уезжает, то ему через Укрзализныцу или Укрпочту – общий проект с министерством – предоставляются средства.

Мы смотрим, где человек есть, в чем он нуждается, и предоставляем ему все возможные способы помочь,

– подчеркнула Лазебная.

Она добавила, что в министерстве оперативно смотрят и реагируют на нужды граждан. Там выявляют, какие критерии мешают, например, получению субсидий или другим видам пособия. И их убирают, чтобы наши земляки имели возможность решить хоть какую-нибудь из своих проблем.

Напомним, что накануне появилась информация о том, что Марина Лазебна подала в отставку. О соответствующем заявлении сообщил представитель Кабинета Министров в парламенте Тарас Мельничук. Заметим, что сама министр пока не прокомментировала решение, которое она приняла.

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