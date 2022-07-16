На цьому під час телемарафону наголосила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Вона підкреслила, що держава розглядає безліч критеріїв, за якими може допомогти громадянам нашої держави, передає 24 канал.

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Потреби закриває не лише держава

Марина Лазебна наголосила, що надзвичайно важливо, щоб потреби українців закривались не лише завдяки державним програмам. Для цього також залучені міжнародні організації, з якими міністерство вже уклало меморандуми. Тож українці можуть отримувати допомогу і від них.

Мовиться не лише про вимушено переселених осіб. На неї можуть розраховувати й ті, хто прибув з деокупованих територій і не має статусу ВПО. У такому разі Лазебна рекомендує подати заявку за допомогою платформи єПідтримка. Звернення громадян передадуть партнерам. А там уже ухвалять рішення, чи є можливість підтримати конкретну людину.

Крім того, відкритий гуманітарний рахунок у Нацбанку. Там зараз активно працює програма, спрямована на евакуацію українців з зон проведення бойових дій. Щойно людина виїжджає, то їй через Укрзалізницю або Укрпошту – спільний проєкт з міністерством – надаються кошти.

Ми дивимось, де людина є, що вона потребує, і надаємо їй усі можливі способи допомогти,

– підкреслила Лазебна.

Вона додала, що у міністерстві оперативно дивляться та реагують на потреби громадян. Там виявляють, які критерії заважають, наприклад, отриманню субсидій або іншим видам допомоги. І їх прибирають, щоб наші земляки мали можливість розв'язати бодай якусь зі своїх проблем.

Нагадаємо, що напередодні з'явилась інформація про те, що Марина Лазебна подала у відставку. Про відповідну заяву сповістив представник Кабінету Міністрів у парламенті Тарас Мельничук. Зауважимо, що сама міністерка наразі не прокоментувала рішення, яке вона ухвалила.

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