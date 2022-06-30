На Буковине переселенцы могут получить более 6 тысяч гривен от благотворителей

В Буковине переселенцы могут получить помощь от международных благотворителей. Речь идет о более чем 6 тысячах гривен.

Речь идет о людях уязвимых категорий. Об этом 30 июня сообщили в Черновицкой ОВД.

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На Буковине некоторые переселенцы смогут получить 6 тысяч гривен

Переселенцы могут получить помощь от международных благотворителей. Неправительственная организация HelpAge оказывает денежную поддержку на 3 месяца в размере 6 660 гривен,

– говорится в сообщении.

Однако в областной военной администрации объяснили, что программа рассчитана только на переселенцев, ранее не получавших выплаты от международных организаций и подпадающих под такие критерии уязвимости. В частности, внутренне перемещенное лицо должно подпадать под один из критериев:

семьи с детьми;

домохозяйства с лицами с инвалидностью;

мужчины или женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка;

беременные или женщины, ухаживающие за маленькими детьми;

пожилые люди (говорится о возрасте старше 60 лет);

семьи с погибшими или ранеными в результате боевых действий;

лица, имеющие хронические или серьезные заболевания.

Чтобы получить помощь, советуют зарегистрироваться в Департаменте социальной защиты населения (в Черновцах он на улице Главной, 245) с 9 до 17 часов (обеденный перерыв – с 13 до 13:30).

Более того, люди с инвалидностью могут подать заявку на получение средств гигиены в индивидуальном порядке.

Кратко о помощи для переселенцев

На помощь от государства могут претендовать все внутренне перемещенные лица из определенных областей. Речь идет о тех регионах, где продолжаются активные боевые действия – Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская и Херсонская области.

Государство каждому лицу выплачивает 2 тысячи гривен и 3 тысячи – на детей и лиц с инвалидностью.

Кроме того, многодетным семьям помогает ЮНИСЕФ, обычным переселенцам – Норвежский совет по делам беженцев, криптобиржа и другие организации. Подробнее о том, как получить помощь, читайте по ссылке.

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