На Буковине переселенцы могут получить более 6 тысяч гривен от благотворителей

30 июня 2022 , 22:40
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Источник:

Буковинская ОВА

В Буковине переселенцы могут получить помощь от международных благотворителей. Речь идет о более чем 6 тысячах гривен.

Речь идет о людях уязвимых категорий. Об этом 30 июня сообщили в Черновицкой ОВД.

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На Буковине некоторые переселенцы смогут получить 6 тысяч гривен

Переселенцы могут получить помощь от международных благотворителей. Неправительственная организация HelpAge оказывает денежную поддержку на 3 месяца в размере 6 660 гривен,
– говорится в сообщении.

Однако в областной военной администрации объяснили, что программа рассчитана только на переселенцев, ранее не получавших выплаты от международных организаций и подпадающих под такие критерии уязвимости. В частности, внутренне перемещенное лицо должно подпадать под один из критериев:

  • семьи с детьми;
  • домохозяйства с лицами с инвалидностью;
  • мужчины или женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка;
  • беременные или женщины, ухаживающие за маленькими детьми;
  • пожилые люди (говорится о возрасте старше 60 лет);
  • семьи с погибшими или ранеными в результате боевых действий;
  • лица, имеющие хронические или серьезные заболевания.

Чтобы получить помощь, советуют зарегистрироваться в Департаменте социальной защиты населения (в Черновцах он на улице Главной, 245) с 9 до 17 часов (обеденный перерыв – с 13 до 13:30).

Более того, люди с инвалидностью могут подать заявку на получение средств гигиены в индивидуальном порядке.

Кратко о помощи для переселенцев

  • На помощь от государства могут претендовать все внутренне перемещенные лица из определенных областей. Речь идет о тех регионах, где продолжаются активные боевые действия – Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская и Херсонская области.
  • Государство каждому лицу выплачивает 2 тысячи гривен и 3 тысячи – на детей и лиц с инвалидностью.
  • Кроме того, многодетным семьям помогает ЮНИСЕФ, обычным переселенцам – Норвежский совет по делам беженцев, криптобиржа и другие организации. Подробнее о том, как получить помощь, читайте по ссылке.

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Автор: Діана Квасневська