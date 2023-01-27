Идут в ва-банк, – эксперт-международник объяснил позицию Польши по помощи Украине

Польша представляет наиболее решительную позицию в поддержке Украины. Часто поляки вообще идут в ва-банк и подталкивают Запад к решениям.

Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. Кроме того, в Польше открыли энергетический хаб для помощи Украине

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Поляки усиливают и ускоряют процессы

Ференс рассказал, что поляки усиливают или ускоряют процессы на Западе. Польша, как граничащая с нами страна, лучше всего чувствует, что мы проживаем, как мы отражаем российскую агрессию с одной стороны. С другой стороны, они лучше понимают, что происходит в Западных странах, когда долго думают над определенными вопросами.

Поляки иногда уходят в ва-банк, анонсируя о тех же танках Leopard, о готовности их предоставлять еще до того, как такое решение было принято немцами, например, и другими членами Западной коалиции. С другой стороны, также нужно понимать, что это в рамках интересов самих поляков,

– отметил эксперт-международник.

Он добавил, что эта страна исторически на своем примере знает, каким образом Россия, или еще Российская империя, Советский союз вместе с нацистской Германией, поступали в контексте решения судьбы этой страны. Поэтому они и являются наиболее активными в противостоянии российским агрессиям, как третьей стране, и консолидации необходимой поддержки.

"Это внутри Западных стран и внутри Евросоюза", – заметил кандидат политических наук.

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Самолеты от Польши

По его словам, вопрос поставки Украине самолетов будет обсуждаться поэтапно, он будет зависеть от ситуации непосредственно на фронте, как там будут разворачиваться события, от того или иного уровня эскалации.

Мой прогноз, что в ближайшее время уже будут обсуждаться эти вопросы. Инициаторами, в первую очередь, будут наши соседи. Это не только поляки, это могут быть и литовцы, и эстонцы, и латвийцы.

– подчеркнул Ференс.

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