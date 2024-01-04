В эфире 24 Канала военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил помощь партнеров.

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Ракеты для Украины

По словам Свитана, ракеты к Patriot разные. Их несколько модификаций и два класса ракет: противобалистические, а также противоаэро целей. Вот почему 1000 ракет это хорошо.

"Скорее всего, это будет замещение ракет в Европе. Ведь некоторая часть ракет для Patriot, стоящих у них на боевом дежурстве, уже истекают сроки эксплуатации. Именно поэтому они уже должны выходить из боевого дежурства, однако мы можем их использовать", – рассказал военный эксперт.

Такое замещение выгодно:

производителям этого оружия, то есть поднимается экономика,

Европе, обновляющей парк этих ракет,

нам, ведь мы получим эти ракеты для выполнения боевых задач.

"1000 ракет – это довольно серьезная цифра. Если они к нам зайдут, то те крылатые и баллистические ракеты, которые сейчас есть у россиян, на них можно "ставить крест". То есть их перехватят", – объяснил Роман Свитан.

Решительность партнеров

По мнению военного эксперта, есть определенный прогресс, особенно у европейцев. У США наоборот – регресс, ведь в этом году у них перевыборы.

Однако начинает просыпаться Европа и заботиться о своей безопасности, особенно в странах на востоке. Они понимают, что такие действия россиян нужно останавливать и уже готовятся.

– объяснил Роман Свитан.

Кроме того, изменилась риторика главных стран НАТО, то есть те, которые принимают участие в этой войне против России, передавая нам свое оружие. Та же Германия Великобритания, Франция, Италия, Испания. Мы это видим и понимаем, что идет определенное осознание важности обороны и участия в этой обороне", – добавил военный эксперт.

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