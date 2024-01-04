В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив допомогу партнерів.
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Ракети для України
За словами Світана, ракети до Patriot є різні. Їх є декілька модифікацій та два класи ракет: протибалістичні, а також проти аероцілей. Саме тому 1000 ракет це добре.
"Скоріш за все, що це буде заміщення ракет в Європі. Адже у деякої частини ракет для Patriot, які стоять у них на бойовому чергуванні, вже закінчуються терміни експлуатації. Саме тому вони вже повинні виходити з бойового чергування, проте ми можемо їх використовувати" – розповів військовий експерт.
Таке заміщення вигідне:
- виробникам цієї зброї, тобто піднімається економіка,
- Європі, яка оновлює парк цих ракет,
- нам, адже ми отримаємо ці ракети для виконання бойових задач.
"1000 ракет – це доволі серйозна цифра. Якщо вони до нас зайдуть, то ті крилаті та балістичні ракети, які зараз є у росіян, на них можна "ставити хрест". Тобто їх перехоплять", – пояснив Роман Світан.
Рішучість партнерів
На думку військового експерта, є певний прогрес, особливо у європейців. У США навпаки – регрес, адже в цьому році у них перевибори.
Проте починає прокидатися Європа й дбати про свою безпеку, особливо країни на сході. Вони розуміють, що такі дії росіян треба зупиняти й вже готуються,
– пояснив Роман Світан.
"Крім того, змінилася риторика головних країн НАТО, тобто ті, які беруть участь у цій війні проти Росії, передаючи нам свою зброю. Та ж Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія. Ми це бачимо й розуміємо, що йде певне усвідомлення важливості оборони й участі у цій обороні", – додав військовий експерт.
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