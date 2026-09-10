Что было передано подразделениям с начала вторжения
С начала полномасштабной войны фонд передал подразделениям ГУР более 2500 единиц техники и оборудования. К поддержке в обеспечении украинской разведки постоянно присоединяются партнеры фонда Анатолий Шкрибляк, Антон Бахур и Артем Чаплигин.
- Среди переданного оборудования – более 280 дронов Mavic, 540 детекторов дронов и тепловизоров, а также 720 зарядных станций, портативных зарядных устройств, генераторов и инверторов.
- Еще около 800 единиц пришлось на системы Starlink, модемы, антенны и другую электронику.
- Кроме того, разведчики получили 120 электробайков, багги, автомобили и скутеры, а также 60 аппаратов для реанимации Easy Pulse.
Часть этой техники используют бойцы "Спецподразделения Тимура" – одного из подразделений ГУР, участвующего в сложных боевых и специальных операциях. Среди них – операции на острове Змеиный, на платформах в Черном море, в Крыму, на Кинбурнской косе и в районе Энергодара.
Военнослужащие подразделения также участвовали в боях за Бахмут, Авдеевку и Волчанский агрегатный завод.
Разведчики выполняют сверхсложные задачи, где от точности, скорости и надежного оснащения зависят результат операции и жизни людей. Поэтому вместе с партнерами будем продолжать передавать подразделениям технику, которая помогает эффективно действовать и спасать жизни,
– отметил Валерий Дубиль.
Команда фонда регулярно отправляется на передовую и доставляет помощь непосредственно к местам дислокации подразделений "Спецподразделения Тимура".
Технику и оборудование, в частности, получают батальон "Братство", спецподразделение "Стугна", тактическая группа "Реванш" и другие подразделения. Они выполняют боевые задачи на Запорожском, Покровском и Южном направлениях.