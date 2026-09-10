Що передали підрозділам від початку вторгнення
Від початку повномасштабної війни фонд передав підрозділам ГУР понад 2500 одиниць техніки та обладнання. До підтримки в забезпеченні української розвідки постійно долучаються партнери фонду Анатолій Шкрібляк, Антон Бахур та Артем Чаплигін.
- Серед переданого обладнання – понад 280 мавіків, 540 детекторів дронів і тепловізорів, а також 720 зарядних станцій, павербанків, генераторів та інверторів.
- Ще близько 800 одиниць припало на системи Starlink, модеми, антени та іншу електроніку.
- Крім того, розвідники отримали 120 електробайків, багі, автомобілі та скутери, а також 60 апаратів для реанімації Easy Pulse.
Частину цієї техніки використовують бійці "Спецпідрозділу Тимура" – одного з підрозділів ГУР, який бере участь у складних бойових та спеціальних операціях. Серед них – операції на острові Зміїний, на платформах у Чорному морі, у Криму, на Кінбурнській косі та в районі Енергодара.
Військовослужбовці підрозділу також брали участь у боях за Бахмут, Авдіївку та Вовчанський агрегатний завод.
Розвідники виконують надскладні завдання, де від точності, швидкості та надійного оснащення залежать результат операції й життя людей. Тому разом із партнерами продовжуватимемо передавати підрозділам техніку, яка допомагає ефективно діяти та рятувати життя,
– зазначив Валерій Дубіль.
Команда фонду регулярно вирушає на передову та доставляє допомогу безпосередньо до місць дислокації підрозділів "Спецпідрозділу Тимура".
Техніку й обладнання, зокрема, отримують батальйон "Братство", спецпідрозділ "Стугна", тактична група "Реванш" та інші підрозділи. Вони виконують бойові завдання на Запорізькому, Покровському та Південному напрямках.