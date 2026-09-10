Що передали підрозділам від початку вторгнення

Від початку повномасштабної війни фонд передав підрозділам ГУР понад 2500 одиниць техніки та обладнання. До підтримки в забезпеченні української розвідки постійно долучаються партнери фонду Анатолій Шкрібляк, Антон Бахур та Артем Чаплигін.

Серед переданого обладнання – понад 280 мавіків, 540 детекторів дронів і тепловізорів, а також 720 зарядних станцій, павербанків, генераторів та інверторів.

Ще близько 800 одиниць припало на системи Starlink, модеми, антени та іншу електроніку.

Крім того, розвідники отримали 120 електробайків, багі, автомобілі та скутери, а також 60 апаратів для реанімації Easy Pulse.

Частину цієї техніки використовують бійці "Спецпідрозділу Тимура" – одного з підрозділів ГУР, який бере участь у складних бойових та спеціальних операціях. Серед них – операції на острові Зміїний, на платформах у Чорному морі, у Криму, на Кінбурнській косі та в районі Енергодара.

Військовослужбовці підрозділу також брали участь у боях за Бахмут, Авдіївку та Вовчанський агрегатний завод.

Розвідники виконують надскладні завдання, де від точності, швидкості та надійного оснащення залежать результат операції й життя людей. Тому разом із партнерами продовжуватимемо передавати підрозділам техніку, яка допомагає ефективно діяти та рятувати життя,

– зазначив Валерій Дубіль.

Команда фонду регулярно вирушає на передову та доставляє допомогу безпосередньо до місць дислокації підрозділів "Спецпідрозділу Тимура".

Техніку й обладнання, зокрема, отримують батальйон "Братство", спецпідрозділ "Стугна", тактична група "Реванш" та інші підрозділи. Вони виконують бойові завдання на Запорізькому, Покровському та Південному напрямках.