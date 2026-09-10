Более 2500 единиц техники: как фонд "Надежда", Валерий Дубиль и Вита Присяжнюк поддерживают ГУР

7 сентября в Украине отмечали День военной разведки. По этому случаю Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" совместно с председателем Рады фонда, первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Валерием Дубилем и президентом фонда Витой Присяжнюк подвел итоги оказания помощи украинским разведчикам.

Что было передано подразделениям с начала вторжения

С начала полномасштабной войны фонд передал подразделениям ГУР более 2500 единиц техники и оборудования. К поддержке в обеспечении украинской разведки постоянно присоединяются партнеры фонда Анатолий Шкрибляк, Антон Бахур и Артем Чаплигин.

Среди переданного оборудования – более 280 дронов Mavic, 540 детекторов дронов и тепловизоров, а также 720 зарядных станций, портативных зарядных устройств, генераторов и инверторов.

Еще около 800 единиц пришлось на системы Starlink, модемы, антенны и другую электронику.

Кроме того, разведчики получили 120 электробайков, багги, автомобили и скутеры, а также 60 аппаратов для реанимации Easy Pulse.

Часть этой техники используют бойцы "Спецподразделения Тимура" – одного из подразделений ГУР, участвующего в сложных боевых и специальных операциях. Среди них – операции на острове Змеиный, на платформах в Черном море, в Крыму, на Кинбурнской косе и в районе Энергодара.

Военнослужащие подразделения также участвовали в боях за Бахмут, Авдеевку и Волчанский агрегатный завод.

Разведчики выполняют сверхсложные задачи, где от точности, скорости и надежного оснащения зависят результат операции и жизни людей. Поэтому вместе с партнерами будем продолжать передавать подразделениям технику, которая помогает эффективно действовать и спасать жизни,

– отметил Валерий Дубиль.

Команда фонда регулярно отправляется на передовую и доставляет помощь непосредственно к местам дислокации подразделений "Спецподразделения Тимура".

Технику и оборудование, в частности, получают батальон "Братство", спецподразделение "Стугна", тактическая группа "Реванш" и другие подразделения. Они выполняют боевые задачи на Запорожском, Покровском и Южном направлениях.