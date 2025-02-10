Самая большая угроза не в живой силе, – Юсов объяснил, чем именно опасно участие КНДР в войне

Самая большая угроза от участия КНДР в войне России против Украины заключается не в живой силе. Прежде всего речь идет об оружии, которое Северная Корея предоставляет российской армии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ГУР МО Андрея Юсова в интервью "Дайджесту Блауша".

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Что сказал Юсов об участии КНДР в войне против Украины

Андрей Юсов отметил, что, безусловно, оружие Северной Кореи совершенствуется, потому что до их участия и помощи российскому агрессору солдатами в войне против Украины, сначала была военная помощь средствами, а уже потом силами.

Боевого применения северокорейского вооружения давно не было, и именно сейчас в результате такого активного использования говорится о миллионах артиллерийских снарядов, о значительном количестве тяжелой техники, реактивных систем залпового огня, гаубиц, грузовиков, минометов и многое другое. И да, баллистических ракет, они это все не просто передают, а тестируют и снимают реакцию с поля боя непосредственно отзывы, как это оружие работает. И работают над исправлением ошибок,

– объяснил представитель украинской разведки.

То есть, по словам Юсова, самая большая угроза от КНДР для Украины – это не живая сила. Потому что пока первая партия из более 11 тысяч военных, это не то количество, которое существенно может повлиять на то или иное направление.

"А вот в отношении вооружения, это серьезно влияет. Это большая помощь Путину. России было бы значительно труднее продолжать и отдельные наступательные действия, в целом было бы значительно проблематичнее удерживать и оккупационный корпус на наших территориях, прежде всего без Северной Кореи", – подчеркнул он.

Представитель ГУР резюмировал, что помощь КНДР в войне России должна была бы обратить внимание наших партнеров относительно объемов, количества и качества, в том числе. Ведь это оружие стреляет, взрывается, несмотря на то, что это очень часто не современное вооружение. Поэтому это серьезные вызовы и серьезная помощь для российского диктатора.