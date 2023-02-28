Показательный визит и для американцев: зачем в Украину приехала министр финансов США

Накануне с визитом в Украину приехала министр финансов США Джанет Йеллен. Известно, что она имеет большое влияние на американскую политику.

Следует учитывать тот факт, что США оказывают Украине беспрецедентно большую помощь. Об этом 24 Канала сказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Должны контролировать процесс

За предыдущие 10 месяцев Украина получила военную и финансовую помощь от США на общую сумму более 100 миллиардов долларов. Как отмечает политический эксперт, понятно, что Соединенные Штаты используют эти средства с налогов, что уплачивают американцы, поэтому власть должна перед ними отчитываться.

Я думаю, что этот визит связан с оценкой эффективности использования средств, которые предоставляются, и перспективами дальнейшего сотрудничества. Важный момент, что должностные лица такого уровня, приезжая в Украину, показывают своим гражданам, что эти вопросы находятся под контролем,

– считает Клочок.

По его словам, нужно учитывать, как и от кого поступала финансовая помощь. К примеру, МВФ поддерживал нас довольно слабо. А вот США делали это очень серьезно, они смогли убедить в необходимости помощи Евросоюз.

"Сегодня США показывают, что они играют ключевую роль в формировании внешней политики в поддержке Украины. За это им действительно безумная благодарность", – подытожил Клочок.

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