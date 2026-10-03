Трамп затягивает с оказанием помощи Украине, а Россия и дальше угрожает ядерным оружием: интервью с Андреем Добрянским

Трамп затягивает с оказанием помощи Украине, а ядерные угрозы России относительно Калининграда – это блеф: интервью с Андреем Добрянским

В эксклюзивном интервью для 24 Канала Андрей Добрянский из Центра американо-украинских отношений проанализировал внешнюю политику администрации Дональда Трампа, ядерный шантаж со стороны России и ситуацию в НАТО.

По словам эксперта, миссии под руководством Стива Виткоффа и Джареда Кушнера ведут тайные переговоры по Украине, Ирану и ХАМАС без какого-либо информирования американского народа. Также он объяснил, почему заявления об ограничении экспорта американского дизельного топлива являются исключительно политической риторикой.

Почему Трамп затягивает с помощью Украине?

Трамп заявил, что Украина не получила часть самого современного американского оружия, потому что не располагает необходимыми платформами для его использования. Если проблема действительно в отсутствии платформ, почему Вашингтон не рассматривает возможность предоставления полного пакета возможностей: оружия вместе с платформами и системами, необходимыми для его применения? Разве это не создает замкнутый круг, где отсутствие одной возможности становится причиной для отказа в предоставлении другой?

В целом, оценка активистов, а также стратегов здесь, в Вашингтоне, относительно заявлений президента Трампа сводится к тому, что он вновь затягивает с помощью Украине. Много работы уже было проделано. Принятие и подписание закона Линдси Грэма о санкциях стало историческим событием, поскольку он закрепляет определенные шаги и не дает США отступить от необходимого давления на Москву.

В то же время мы видим, особенно в оборонном секторе, те части правительства, которыми руководят такие люди, как Пит Хэгсет, Элбридж Колби, и к этому также причастен вице-президент Пенс. В этой администрации Белого дома много фракций: одни стремятся помогать Украине, а другие пребывают в ложной иллюзии, что если США дистанцируются от Украины, конфликт разрешится сам собой.

Итак, мы наблюдаем положительные сдвиги в американо-украинских отношениях благодаря санкционному акту и законодательству, но в то же время видим промедление со стороны определенных людей.

Я считаю, что президент Трамп фактически повторяет то, что ему говорят те, кто не желает помогать Украине как можно скорее.

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Возможно ли возвращение американских компаний в Россию?

Песков пожаловался, что Соединенные Штаты хотят вести бизнес с Россией только после окончания войны. Почему Кремль придает такое большое значение бизнес-аспекту? Насколько важным было бы возвращение американских компаний для российской экономики? И, возможно, что важнее, рассматривает ли Москва восстановление западных деловых связей как потенциальный экономический спасательный круг или как символ возвращения России к нормальным отношениям с Западом?

Риторика, звучащая из России в отношении деловых отношений и увеличения торговли между США и Россией, направлена прежде всего на Дональда Трампа и его риторику, в которой он объясняет американцам, что сделал Америку лучше благодаря иностранным инвестициям. Теперь, о чем вы упомянули, речь идет об инвестициях в Россию, чего мы не видели со стороны этой администрации ни на одном уровне, будь то участие США в Венесуэле, Иране или других странах, где у нас сейчас есть торговые соглашения.

Это не то, что сделали Соединенные Штаты. На самом деле США наказывают компании за инвестирование из США в другие страны, вместо того чтобы другие страны инвестировали в Соединенные Штаты.

Большой барьер, который им нужно преодолеть здесь, – это, конечно, законодательный акт, о котором я уже упоминал, закон о санкциях Линдси Грэма, который закрепляет в американском законодательстве все санкции, введенные до этого исполнительными указами. И он делает то, что не допускает бизнес-инвестиций американцев в Россию или наоборот.

В нем прямо упоминаются крупнейшие российские финансовые учреждения как банки, которые не могут использоваться для каких-либо американских деловых целей, и это откровенно портит планы Пескова по привлечению внимания Трампа словами о том, что можно было бы иметь триллионы долларов торговли с Россией, если бы война закончилась и мы нормализовали отношения.

На самом деле, как знают многие украинцы, за пределами военной экономики российской экономики не существует, а Соединенные Штаты не будут вести никакого бизнеса с российской военной экономикой. Их продукция значительно ниже по качеству. Это не то, что производят в США, и они бы не стали в это инвестировать.

Итак, в конечном итоге, у нас есть много обещаний со стороны России, направленных на то, чтобы попытаться убедить президента Трампа встать на их сторону в этом конфликте. Похоже, это не срабатывает. Однако мы продолжаем слышать эти высказывания от президента Трампа каждые несколько месяцев, когда он беседует с кем-то, кто напрямую общается с Россией.

Реальны ли ограничения на экспорт американского дизельного топлива?

Президент Трамп рассматривает возможность ограничения экспорта дизельного топлива из США на фоне опасений по поводу его дефицита. Он утверждает, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам вновь приводят к нехватке топлива. Согласно его аргументам, ограничение экспорта могло бы помочь снизить цены на дизельное топливо, хотя это также может привести к удорожанию других видов топлива и товаров, в частности бензина. Насколько это настоящая энергетическая политика, а насколько – внутреннее политическое давление, вызванное высокими ценами на топливо в преддверии промежуточных выборов в США?

Это политическая риторика, и эта концепция закрытия рынков, фактически создания "железного занавеса" и построения СССР 2.0 в Соединенных Штатах – это то, что распространяется на сайтах MAGA и среди сторонников президента. Они полагают, что, так же как их идеи о прекращении торговли с миром сделают Соединенные Штаты богатыми, так и в данном случае: на самом деле же США являются нетто-экспортером, у них есть избыток дизельного топлива благодаря своим перерабатывающим мощностям.

И поэтому возникает вопрос: если бы мы просто оставили все себе, разве у нас не было бы самого дешевого дизеля?

Эти люди, которые публикуют подобные вещи в сети, либо не понимают, либо намеренно лгут своим читателям, что цена на нефть является мировой. Она не ограничивается только Соединенными Штатами. Поэтому даже если бы мы опустили "железный занавес" вокруг США и прекратили экспорт энергоносителей, которые являются одним из главных экспортных товаров США, а это одно из достижений последних нескольких президентских администраций – иметь чистый экспорт энергии, в частности ископаемого топлива, дизеля и нефти.

Здесь мы сталкиваемся с непониманием того, что если бы вы отрезали остальной мир от американского дизельного топлива, его цена в мире выросла бы, и это повлияло бы на стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах. Это простой капитализм, поэтому я часто называю некоторых людей, разделяющих эти идеи, антикапиталистами, обладающими менталитетом СССР 2.0 для Соединенных Штатов.

Что может изменить Конгресс США для Украины после выборов?

В недавнем анализе Financial Times Эд Люс утверждает, что демократы, вероятно, укрепят свои позиции в Конгрессе после промежуточных выборов. Что именно может измениться во внешней политике США в отношении Украины? Означает ли это автоматическое увеличение поддержки Украины, или Конгресс может, напротив, стать механизмом для осуществления более строгого контроля и сдерживания решений администрации Трампа?

Во-первых, и сенаторы-республиканцы, и демократы в течение последних двух недель очень четко дали понять, особенно после встречи президента Зеленского с президентом Трампом в Нью-Йорке, что Соединенным Штатам давно пора вернуться к работе, а именно к законодательной работе по оказанию помощи Украине.

В прошлом году у нас был законодательный акт, предусматривавший выделение 400 миллиардов долларов помощи. Это финансирование должно было закончиться до конца сентября, поэтому мы уже вступаем в октябрь, и следует понимать, что Соединенные Штаты пообещали, что эти средства распределены, однако Украина до сих пор не подтвердила их получение.

Конгрессмены и сенаторы от обеих партий действительно хотят вновь обсудить законодательство о помощи Украине. Этот вопрос не снят с повестки дня. Поэтому посмотрим, произойдет ли это еще в этом году во время компромиссной сессии "хромающей утки" или уже после того, как демократы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса.

Теперь второй вопрос о том, что произойдет, когда демократы придут к власти, – это проблема надзора, о которой вы упомянули. И это действительно накладывает много ограничений на внешнюю политику.

Одной из особенностей первых двух лет администрации Трампа было почти полное отсутствие контроля. Законодательство, о котором я только что упомянул, те 400 миллиардов долларов помощи, – в мае 2026 года Конгресс должен был получить подробное распределение того, куда пойдут эти средства и как они будут потрачены на военную помощь Украине. Эта информация так и не поступила в Конгресс, и произошло это потому, что Конгресс не осуществляет надзор.

Еще одна вещь, о которой мы не знаем: нам неизвестно, о чем вели переговоры миссии под руководством Стива Виткоффа и Джареда Кушнера – об Украине, Саудовской Аравии или о переговорах с ХАМАСом или Ираном. Все это происходит без какого-либо информирования американского народа.

Поэтому такие контрольные слушания будут иметь, прежде всего, непосредственный эффект, поскольку законодатели смогут требовать показаний под присягой. Во-вторых, это также повлияет на состав этой администрации, поскольку мы уже видели, как многие подали в отставку или объявили о ней, потому что не хотят оставаться на должности, когда начнется контроль со стороны Конгресса и их вызовут для дачи показаний о том, чем именно они занимались в эти первые два года.

Почему переговоры между США и Ираном зашли в тупик?

Axios сообщает, что переговоры между США и Ираном не принесли значительного прогресса, что усиливает опасения относительно возобновления военных действий. Посреднические усилия Катара не привели к прорыву, поскольку ни одна из сторон не готова идти на необходимые уступки. Трамп ранее отклонил последнее предложение Ирана. Учитывая нынешний тупик, может ли Вашингтон предложить Тегерану что-то принципиально новое, что вывело бы переговоры из этого кризиса? И насколько реалистично выглядело бы такое предложение? Особенно если обе стороны продолжают считать уступки политически затратными?

Как и в любом другом военном конфликте с высокими ставками, переговоры не будут плодотворными, пока люди не сядут вместе в одной комнате на неделю или месяц, обсуждая детали того, как будет действовать любое прекращение огня. Все, что предлагается сейчас, – это просто меморандумы, подобные тем, которые президент Трамп подписал в Версале в кулуарах встречи G7.

Это не имеет ничего общего с настоящей дипломатией и достижением результата, при котором стороны могут начать вести диалог. Поэтому пока мы не увидим дипломатов, собравшихся в одной комнате – не Стива Виткоффа или Джареда Кушнера, а настоящих дипломатов, сидящих напротив своих иранских коллег и неделю за неделей обсуждающих возможные решения, докладывая своему руководству, мы никуда не продвинемся.

Во-вторых, что касается того, что предлагается сейчас, помимо отсутствия конкретики, у нас нет надежного партнера ни с одной из сторон. Соединенные Штаты начали эту войну, отправив Стива Виткоффа на переговоры с иранцами, и он заверил их, что является надежным партнером и на следующий день продолжит разговор. А на следующий день началась война. Поэтому у Соединенных Штатов нет авторитета, которому доверяют иранцы.

С иранской стороны это террористический режим, который стремится не только быть оправданным в истории как справедливая сторона, но и хочет уничтожить многих американских лидеров, в частности из-за многочисленных убийств их высшего руководства Соединенными Штатами. Мы убили верховного лидера их государства. А идти дальше, не задумываясь о том, что последует какая-то месть со стороны этой клики террористов, – мы уже видели это в других террористических государствах, не в последнюю очередь среди их союзников: России, Северной Кореи, Китая и т. д.

Итак, вступая в такие переговоры, мы сталкиваемся с двумя проблемами. Первая – отсутствие доверенных лиц с обеих сторон, которые могли бы общаться между собой. И вторая – мы знаем, что одна из сторон особенно одержима религиозным рвением, и мне грустно употреблять здесь слово "религиозный", но это религиозный фанатизм со стремлением сеять террор по всему миру, и не в последнюю очередь против Соединенных Штатов. И это будет мешать продвижению вперед.

Что означают споры вокруг встречи, посвященной будущему НАТО?

Politico сообщает, что Пентагон не пригласил нескольких ключевых союзников, включая Великобританию, Францию и страны Балтии, на встречу в Польше, посвященную будущему НАТО. Отражает ли этот формат намеренную попытку переосмыслить взаимодействие Вашингтона со своими союзниками, или это может создать впечатление, что Соединенные Штаты становятся более избирательными в отношении того, каких партнеров они считают стратегически важными?

Мое понимание этой предложенной встречи связано с мечтой президента Трампа и таких людей, как Элбридж Колби, сократить численность военнослужащих Соединенных Штатов на европейских территориях.

Именно поэтому были приглашены отдельные страны, чтобы найти способ обойти обязательства США в соответствии с американским законодательством о содержании на европейской территории не менее 80 000 американских военнослужащих.

Согласно закону, который только что был вновь подписан, каждый бюджет на оборону устанавливает минимальное количество американского военного персонала, который мы финансируем и который должен находиться на европейской территории.

Поэтому разговор, который они пытаются вести в армии Соединенных Штатов, сводится к тому, как нам сократить наше присутствие и как творчески сотрудничать с нашими союзниками, чтобы найти выход из этой ситуации. Вот почему пригласили только определенные страны, поскольку они считают, что перемещение войск за пределы тех традиционных стран, которые являются ведущими союзниками Соединенных Штатов, натолкнулось бы на сопротивление. Возможно, в дальнейшем у них сложится более четкое понимание ситуации.

Но в то же время мы только что услышали на этой неделе от министра обороны Пита Хэгсета, что он планирует сократить численность вооруженных сил США. Он радикально сократил количество генералов с двумя звездами и выше.

Это генералы, чьи кандидатуры были одобрены Конгрессом Соединенных Штатов. Сенат утверждает эти должности, поэтому существует гражданский надзор, независимый от исполнительной власти, которая выдвигает кандидатуры, или от продвижения по службе в армии. И такое сокращение числа признанных стратегических военных лидеров – мы говорим о потере тысяч лет военного опыта со всеми их знаниями – в конечном итоге только навредит Соединенным Штатам и сделает нас более слабой страной, и это касается также вывода солдат из Европы.

Ядерные угрозы России в отношении Калининграда: блеф или реальный сценарий?

Россия направила НАТО документ, в котором угрожает применением ядерного оружия, если страны-члены Альянса попытаются изолировать Калининградскую область. Насколько серьезно сегодня в НАТО воспринимают ядерные угрозы Москвы? Рассматривает ли НАТО это как реалистичный сценарий эскалации или, прежде всего, как инструмент сдерживания, принуждения и запугивания? И являемся ли мы свидетелями нового уровня российского ядерного шантажа, или это, по сути, продолжение стратегии, которую Москва уже неоднократно использовала в ходе войны?

Мне хочется верить, что в штаб-квартире НАТО есть отдельный ящик для всех писем с угрозами применения ядерного оружия в отношении Калининграда, размещения вооружений, Украины, политики, Финляндии, Швеции и т. д. Мы слышали эти угрозы снова и снова.

И единственный способ эффективно действовать как Альянс, находясь на пороге враждебной угрозы со стороны враждебного соседа, который проводит атаку против многих соседних государств, – это продолжать придерживаться единой стратегии Альянса и не поддаваться на эти причудливые идеи о том, что Россия нанесет ядерные удары по европейской территории прямо у своего порога. Они угрожают этим уже более 20 лет.

Думать, что к этому стоит отнестись серьезно, – значит игнорировать ту кучу писем, которые они присылали ранее.