США планируют создать новое командование для помощи Украине с вооружением

США активно помогают Украине в ее борьбе против страны-агрессора. Сейчас в Пентагоне работают над созданием нового командования по оптимизации системы помощи и обучения Украины.

Пентагон готовится посмотреть, как Соединенные Штаты и их союзники обучают и оснащают украинскую армию. Как сообщили в CNN, об этом рассказали двое американских чиновников.

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Что известно о новом командовании

Более формальную структуру безопасности создадут, в частности, для налаживания логистики поставок вооружения между странами-партнерами и Украиной.

Известно, что система будет передана единому новому командованию. Оно будет подчиняться верховному главнокомандующему Объединенными силами НАТО в Европе, генералу Кристоферу Каволи. Также планируется сотрудничество командования с Международным центром координации доноров, необходимое для согласования потребностей ВСУ в оружии с запасами потенциальных стран-доноров.

Как отметили в издании, Международный центр координации доноров вместе с офицерами из более чем двух десятков стран играют ключевую роль в поддержке украинской армии, поскольку ее потребности на поле боя усложняются.

Новое командование должно базироваться в Висбадене в Германии. Она будет находиться недалеко от учебных площадок, которые используют США и западные страны для обучения украинских войск обращению с западным оружием.

По данным Пентагона, около 2000 украинцев уже прошли подготовку по владению американской артиллерией и беспилотниками.

Также новое командование будет выполнять решения, принятые Контактной группой по обороне Украины, коалицией из 40 стран, которую Минобороны создало после российского полномасштабного вторжения для удовлетворения потребностей и запросов Украины.

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Создание системы

Такую систему предложил создать генерал Тод Уолтерс, предшественник генерала Каволи. Ее доработали после того, как генерал Каволи принял командование в июле.

Это была бы очень важная и очень уместная инициатива, учитывая масштабы усилий США и вклад наших союзников по НАТО.

– сказал бывший главнокомандующий США в Ираке и Афганистане Дэвид Петреус.

Все эти усилия, направленные на оказание формальной структуры помощи Украине, приблизительно смоделированы по усилиям США по обучению и помощи Ирака и Афганистана за последние два десятилетия. Как уточнили официальные лица, это не внесет кардинальных изменений в текущую систему организации и администрирования поставок.

Отметим, что США проявляют осторожность в обсуждении планов по этой системе. Это обусловлено двумя причинами:

представители Пентагона все еще рассматривают план,

представители Пентагона хотят избежать упреков от России о том, что его страна находится в состоянии войны с США и НАТО, а не с Украиной.

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