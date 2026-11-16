1,71 миллиарда евро на вооружение: Еврокомиссия перечислила Украине средства на ракеты и ПВО

Средства будут направлены на закупку беспилотников, ракет и систем противовоздушной обороны. Финансирование предоставляется в рамках кредитной программы Ukraine Support Loan на сумму 90 миллиардов евро.

Об этом сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари во время брифинга в Брюсселе 16 ноября.

Что будут делать с средствами выделенного оборонного транша?

По словам Уйвари, выплата должна покрыть неотложные военные нужды Украины для защиты от российской агрессии.

Эта выплата пойдет на финансирование беспилотников, боеприпасов и систем противовоздушной обороны, включая радары раннего предупреждения и ракеты, чтобы удовлетворить неотложные военные потребности Украины в ее обороне от российской захватнической войны,

– заявил представитель ведомства.

Привлеченные ресурсы будут распределены между отечественными оборонными предприятиями и европейскими поставщиками военной техники. В частности, беспилотные аппараты будут заказываться у украинских производителей, тогда как ракетное вооружение и комплексы ПВО будут поставляться с заводов стран Евросоюза.

По словам Балажа Уйвари, до конца 2026 года для Украины остается доступной финансовая помощь Евросоюза в размере 23,6 миллиарда евро. Около 19 миллиардов евро из этой суммы предусмотрено в рамках кредитного соглашения Ukraine Support Loan.

В рамках указанного остатка блок может направить 10,2 миллиарда евро на нужды военных и еще 9 миллиардов евро выделить в форме прямой бюджетной поддержки. В то же время осуществление последующих платежей будет напрямую зависеть от своевременного выполнения Украиной определенных реформ.

По подсчетам Еврокомиссии, с начала полномасштабного российского вторжения страны блока и европейские институты в совокупности предоставили Украине 237,6 миллиарда евро помощи. Эта цифра включает также 3,8 миллиарда евро, полученных от использования доходов с замороженных активов государства-агрессора.

Напомним, ранее мы писали, что Рада Европейского Союза одобрила выделение Украине почти 8 миллиардов евро в рамках программы Программа для Украины.