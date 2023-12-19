В частности, для покрытия дефицита в бюджете и финансового баланса для продолжения войны. Об этом 24 Каналу подчеркнул политолог-международник Руслан Осипенко. В противном случае Украина будет искать собственные инструменты по финансовым ресурсам.

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Получит ли Украина деньги

Несмотря на попытки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать вопросы Украины в ЕС, финансовая помощь после всех обсуждений должна поступить, убежден Руслан Осипенко. Уже сейчас рассматриваются механизмы обхода преград при блокировке.

"Если даже не проголосуют (за выделение средств – 24 Канал), то я уже видел обсуждение по другим механизмам обхода блокировки препятствий. Будет фонд, куда страны выделят средства и они поступят Украине. Европа, которая дала Украине зеленый свет на пути в ЕС не может сказать "А" и не сказать "Б". Поэтому помощь будет", – сказал политолог.

По его словам, за это решение должны проголосовать все уполномоченные члены ЕС. Отметим, что президент Европейского Совета Шарль Мишель добавил, что на саммите планируют согласовать многолетний бюджет поддержки Украины. Эти 50 млрд евро рассчитаны на период с 2024 по 2027 год.

Ранее 14 и 15 декабря членам ЕС не удалось прийти к соглашению о выделении средств из-за позиции Венгрии. В СМИ отмечали, что страну могут лишить права голоса.

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