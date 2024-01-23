ЕС хочет играть более активную роль: как еще партнеры будут помогать Украине

В Евросоюзе на этой неделе начнется работа над новым планом разблокирования десятков миллиардов долларов, что поможет увеличить объемы военной помощи для Украины. Этот план должен предусматривать создание специального военного фонда.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил 24 Каналу, с какой целью ЕС создает военный фонд и как он поможет Украине. Важно, что страны-члены Евросоюза согласовали использование прибыли замороженных активов России

Читайте также Украинцы были бы в восторге, если бы Трамп нашел магическую формулу прекращения войны, – Боррель

ЕС ищет разные пути для помощи Украине

По мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований, создание специального военного фонда – это очередная попытка продемонстрировать, что есть не только "план А", как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а есть еще много разных планов, один из которых – желание Евросоюза более активно участвовать в процессе помощи нашей стране.

Самое главное, что европейские лидеры будут объяснять своим налогоплательщикам недопущение агрессии России против Европейского Союза.

Напомню, что когда Немецкий совет по внешней политике издал отчет, в котором прямо написал, что в случае поражения украинцев Россия нападет на Европу через 6 – 10 лет, то фактически дала сигнал, что осталось несколько лет на подготовку, но если немцы не хотят войны, то есть один вариант – помогать Украине,

– сказал Ус.

К сожалению, сейчас в Европе много людей, которые смотрят на показатели инфляции и роста цен, чем на риски, существующие для их собственной безопасности. В частности, потенциальное начало военных действий. Именно поэтому часть европейцев скептически относится к помощи Украины. Однако, как отметил Ус, силы, которые имеют обратную позицию, работают над тем, чтобы помочь Украине и создают соответствующие фонды.

"Поскольку есть проблемы с определенными странами ЕС, в частности Венгрией, то в парламенте уже есть решение о том, что нужно упомянуть абзац третьей статьи соглашения о создании ЕС и, согласно которому, лишить Будапешт права голоса", – добавил главный консультант Национального института стратегических исследований

Помощь Украине от ЕС