Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил 24 Каналу, с какой целью ЕС создает военный фонд и как он поможет Украине. Важно, что страны-члены Евросоюза согласовали использование прибыли замороженных активов России

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ЕС ищет разные пути для помощи Украине

По мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований, создание специального военного фонда – это очередная попытка продемонстрировать, что есть не только "план А", как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а есть еще много разных планов, один из которых – желание Евросоюза более активно участвовать в процессе помощи нашей стране.

Самое главное, что европейские лидеры будут объяснять своим налогоплательщикам недопущение агрессии России против Европейского Союза.

Напомню, что когда Немецкий совет по внешней политике издал отчет, в котором прямо написал, что в случае поражения украинцев Россия нападет на Европу через 6 – 10 лет, то фактически дала сигнал, что осталось несколько лет на подготовку, но если немцы не хотят войны, то есть один вариант – помогать Украине,

– сказал Ус.

К сожалению, сейчас в Европе много людей, которые смотрят на показатели инфляции и роста цен, чем на риски, существующие для их собственной безопасности. В частности, потенциальное начало военных действий. Именно поэтому часть европейцев скептически относится к помощи Украины. Однако, как отметил Ус, силы, которые имеют обратную позицию, работают над тем, чтобы помочь Украине и создают соответствующие фонды.

"Поскольку есть проблемы с определенными странами ЕС, в частности Венгрией, то в парламенте уже есть решение о том, что нужно упомянуть абзац третьей статьи соглашения о создании ЕС и, согласно которому, лишить Будапешт права голоса", – добавил главный консультант Национального института стратегических исследований

Помощь Украине от ЕС