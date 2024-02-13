Литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс рассказал, как он относится к предложенному плану помощи Украине. Он отметил, что у Евросоюза единая стратегия, над которой там работают, и это действительно победа Украины, говорится в тексте 24 Канала.
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50 миллиардов – это начало
По словам Ауштрявичюса, дополнительный план нам не нужен. Он отметил, что нужно продолжать и приумножать усилия.
Поэтому нет никаких громких заявлений – мы должны просто продолжать помогать, сохранять спокойствие и идти вперед,
– объяснил он.
Европа все лучше ориентируется в том, что происходит в Украине, и поддерживает ее, хотя и имеет определенные ограничения в системах. Литовский депутат в своем выступлении сказал, что ценит предоставление Украине 50 миллиардов, но стоит умножить эту сумму.
50 миллиардов евро для четырех лет – это ничто, принимая во внимание масштаб вызовов, с которыми сталкивается Украина. Я надеюсь, что эта годовщина войны будет последней,
– отметил Ауштрявичюс.
По его словам, Европейский Союз будет поддерживать Украину, ведь не имеет альтернативы. Таким образом также реализуют долгосрочную политику ЕС.
Когда мы говорили о стабильном и объединенном европейском континенте, когда мы поощряли всех к реформам, к демократическим преобразованиям, и когда Украина сделала эти усилия, мы должны ценить и выполнить наше обещание до конца,
– убежден литовский депутат.
Он отметил, что Евросоюзу также важно поддерживать Украину, чтобы сохранить доверие к себе.
В Минобороны Эстонии назвали приоритеты в помощи Украине
- Кусти Салм ответил на вопрос о приоритетах в помощи Украине от Таллинна. Канцлер Минобороны Эстонии также объяснил, почему Европа должна действовать более решительно. Он отметил, что Таллинн не придумывает новых приоритетов.
- Канцлер Минобороны Эстонии напомнил о принятой в конце 2022 года "Таллиннской декларации", в рамках которой эстонцы передали украинцам много своих артиллерийских орудий.
- Также он напомнил об инициативе "Один миллион", которая стартовала весной 2023. По его словам, все внимание к наращиванию ОПК было запущено усилиями Эстонии. Сейчас Таллинн работает над подотчетностью этой инициативы, потому что она не имела успеха.