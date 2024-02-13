Литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс розповів, як він ставиться до запропонованого плану допомоги Україні. Він наголосив, що у Євросоюзу єдина стратегія, над якою там працюють, і це дійсно перемога України, мовиться в тексті 24 Каналу.

Дивіться також За волею Кремля․ Як Росія розпалює "зернові війни" проти України руками польських фермерів

50 мільярдів – це початок

За словами Ауштрявічюса, додатковий план нам не потрібен. Він зазначив, що потрібно продовжувати та примножувати зусилля.

Тому немає ніяких гучних заяв – ми повинні просто продовжувати допомагати, зберігати спокій і йти вперед,

– пояснив він.

Європа все краще орієнтується у тому, що відбувається в Україні, та підтримує її, хоча й має певні обмеження в системах. Литовський депутат у своєму виступі сказав, що цінує надання Україні 50 мільярдів, але варто помножити цю суму.

50 мільярдів євро для чотирьох років – це ніщо, беручи до уваги масштаб викликів, з якими стикається Україна. Я сподіваюся, що ця річниця війни буде останньою,

– зауважив Ауштрявічюс.

За його словами, Європейський Союз буде підтримувати Україну, адже не має альтернативи. У такий спосіб також реалізують довгострокову політику ЄС.

Коли ми говорили про стабільний та об'єднаний європейський континент, коли ми заохочували всіх до реформ, до демократичних перетворень, і коли Україна зробила ці зусилля, ми повинні цінувати й виконати нашу обіцянку до кінця,

– переконаний литовський депутат.

Він зауважив, що Євросоюзу також важливо підтримувати Україну, щоб зберегти довіру до себе.

У Міноборони Естонії назвали пріоритети у допомозі України