Страны ЕС планируют обсудить "масштабные решения" по поддержке Украины, – Сикорский
На следующей неделе должен состояться Совет ЕС по иностранным делам. На нем планируют обсудить выделение помощи для Украины.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в эфире TVN. Глава МИД также отметил, что Украина может получить замороженные российские активы.
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Какие "масштабные" решения может принять Совет ЕС
Сикорский заявил, следующая встреча Совета ЕС по иностранным делам может быть драматической.
Должны быть приняты или не приняты масштабные решения о том, готовы ли мы выделить реальные ресурсы, такие как замороженные российские активы, для поддержки Украины,
– сообщил Сикорский.
Он также предположил, что администрация Дональда Трампа не сможет позволить себе сокрушительного провала в Украине.
"Поскольку, напомню, именно ощущение провала в Афганистане отягощало администрацию Байдена (президента США Джо Байдена – 24 Канал). Здесь еще не все решено. Я разговариваю с окружением, ближайшим к Дональду Трампу в сфере безопасности", – подчеркнул министр.