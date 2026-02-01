В Польше антиукраинское мероприятие превратили в помощь Украине
- В Польше владелец гостиничной сети решил превратить антиукраинское мероприятие партии "Конфедерация" на благотворительную инициативу для поддержки Украины.
- Владислав Гроховский объявил, что все средства, собранные во время мероприятия, будут переданы на помощь Украине, чтобы противодействовать экстремизму и радикализму.
В Польше владелец гостиничной сети превратил мероприятие партии "Конфедерация" в благотворительную инициативу для поддержки Украины. Так он решил противодействовать экстремизму и радикализму.
Антиукраинское мероприятие собрало более 550 участников. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.
Смотрите также "Приближаемся к эгоизму": президент Чехии раскритиковал отказ от предоставления Украине самолетов
Что известно об антиукраинском мероприятии в Польше?
Событие состоялось в гостиничном комплексе в городке Лохув недалеко от Варшавы. Мероприятие имело целью определить политический курс страны и показать, как государство может функционировать ответственно и эффективно. Участие было платным – от 150 злотых для студентов до 5000 злотых за пакет "Патрона мероприятия". Всего приглашено более 550 участников.
Местные жители подали петицию с просьбой отказать партии "Конфедерация" в проведении мероприятия из-за резко антиукраинской риторики организаторов, в частности лидера Гжегожа Брауна. По закону отель не мог отказать организаторам, если документы в порядке. Однако президент сети Arche SA Владислав Гроховский отметил, что событие подпитывает экстремизм и радикализм, и одновременно он "с первого дня войны всячески поддерживает Украину". Из-за этого Гроховский решил, что все средства, собранные во время мероприятия, будут переданы на помощь Украине.
Мы с господином Брауном абсолютно не на одной волне. Поэтому я решил, что все средства от этого мероприятия пойдут на поддержку Украины, которая борется за выживание,
– заявил Владислав Гроховский.
Кроме того, он подчеркнул, что "Конфедерация Польской Короны" является опасным движением, и власть не должна игнорировать подобные мероприятия.
Как Польша помогает Украине в войне с Россией?
Киев получил 130 генераторов от Польши для усиления устойчивости критических объектов, собранных польскими волонтерами на сумму почти 2 миллиона евро. Общая мощность переданного оборудования составляет 2 376 киловатт.
И еще раньше Польша предоставила Киеву 400 генераторов для обеспечения энергетической устойчивости в условиях экстренных отключений электроэнергии. Фонд Stand With Ukraine вместе с другими организациями собрал более 1 миллиона злотых на генераторы, спальные мешки и топливо для Киева.
Президент Польши Кароль Навроцкий не исключил передачу Украине истребителей МиГ-29 в обмен на антидронные системы. Владимир Зеленский отметил, что Украине важно получить МиГ-29 из-за недостатка пилотов для западной авиации.