В Польше антиукраинское мероприятие превратили в помощь Украине

В Польше владелец гостиничной сети превратил мероприятие партии "Конфедерация" в благотворительную инициативу для поддержки Украины. Так он решил противодействовать экстремизму и радикализму.

Антиукраинское мероприятие собрало более 550 участников. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Что известно об антиукраинском мероприятии в Польше?

Событие состоялось в гостиничном комплексе в городке Лохув недалеко от Варшавы. Мероприятие имело целью определить политический курс страны и показать, как государство может функционировать ответственно и эффективно. Участие было платным – от 150 злотых для студентов до 5000 злотых за пакет "Патрона мероприятия". Всего приглашено более 550 участников.

Местные жители подали петицию с просьбой отказать партии "Конфедерация" в проведении мероприятия из-за резко антиукраинской риторики организаторов, в частности лидера Гжегожа Брауна. По закону отель не мог отказать организаторам, если документы в порядке. Однако президент сети Arche SA Владислав Гроховский отметил, что событие подпитывает экстремизм и радикализм, и одновременно он "с первого дня войны всячески поддерживает Украину". Из-за этого Гроховский решил, что все средства, собранные во время мероприятия, будут переданы на помощь Украине.

Мы с господином Брауном абсолютно не на одной волне. Поэтому я решил, что все средства от этого мероприятия пойдут на поддержку Украины, которая борется за выживание,

– заявил Владислав Гроховский.

Кроме того, он подчеркнул, что "Конфедерация Польской Короны" является опасным движением, и власть не должна игнорировать подобные мероприятия.

Как Польша помогает Украине в войне с Россией?