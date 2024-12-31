Трамп будет вынужден считаться с этим: что может быть рычагом по поддержке Украины
Уже в январе 2025 года Дональд Трамп вернется в Белый дом. Будущая администрация президента США еще не продемонстрировала решительных шагов в отношении Украины.
Об этом 24 Каналу заявил российский публицист из США Андрей Пионтковский, заметив, что внутри Республиканской партии и окружения Трампа есть определенное противостояние.
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Что придется учитывать Трампу
Публицист отметил, что позиция Трампа непредсказуема и ненадежна, поскольку среди республиканцев борются разные силы. И будущий президент США вынужден учитывать их, независимо от собственных предпочтений, потому что у него минимальное большинство в обеих палатах Конгресса.
Проукраинские республиканцы могут блокировать любое решение Трампа в каком-то другом вопросе,
– заявил Пионтковский.
Но они, заметил публицист, будут настаивать на своей позиции в украинском вопросе, заявляя, что иначе это будет предательство не только Украины, но и собственных интересов. Поэтому Трампу придется это учитывать.
Как Европа может обеспечить поддержку Украины
Пионтковский считает, что Европа не будет ждать результата конфронтации внутри Республиканской партии и окружения Трампа. Ведь прекращение помощи Украине со стороны США является большой угрозой для ее безопасности.
По его словам, Франция, Великобритания, Германия и Италия могут обеспечить очень серьезную военную поддержку Украины, прежде всего по авиации.
Не 20 – 30 самолетов, которые сейчас выделены Украине, а минимум 200 самолетов F-16, которые к тому же будут пилотироваться не только украинскими летчиками,
– сказал публицист.
По его мнению, это реальный путь поддержки Украины и гарантий ее безопасности.