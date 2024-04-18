Народный депутат, заместитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сказал 24 Каналу, что на сегодня законопроект уже опубликован. У конгрессменов есть 72 часа для того, чтобы его просмотреть и внести правки, ведь в субботу вечером должно состояться финальное голосование.

Смотрите также Байден назвал условие, при котором подпишет законопроект Джонсона о помощи Украине

Возможно, придется еще ждать

Если конгрессмены уложатся в эти временные рамки, дальше законопроект пойдет в Сенат.

И здесь также вопрос, задержится ли Сенат еще на несколько дней для того, чтобы проголосовать за этот законопроект и направить его в Белый дом для подписания президентом. Возможно, придется ждать, потому что следующая неделя непленарная для Сената,

– отметил Чернев.

Законопроект содержит почти 61 миллиард долларов, из которых на прямую финансовую поддержку украинского бюджета, исключая пенсии, выделено 7,8 – 7,9 миллиардов.

По словам народного депутата, это меньше, чем было в предыдущем, но логично, потому что Украина уже полгода как без финансирования.

До конца сентября эти средства должны быть потрачены, и только эта сумма предоставляется в виде кредита. Вся остальная сумма – военная помощь, которую мы можем тратить до сентября 2025 года,

– сказал Егор Чернев.

Он добавил, что этот кредит – условный, то есть сразу в законопроект закладывается право президента Байдена списать 50% кредита за полгода. Конечно, с согласования Конгресса.

Два пункта

Егор Чернев отметил, что есть два пункта, которые отличают этот законопроект от того, который был проголосован в Сенате ранее:

первый – указаны конкретные цели помощи , то есть помощь для победы Украины, что переворачивает подходы к обеспечению украинской армии;

, то есть помощь для победы Украины, что переворачивает подходы к обеспечению украинской армии; второй – прямым текстом впервые за время помощи из Соединенных Штатов для Украины указана номенклатура вооружения – это дальнобойные ракеты ATACMS, на которые Украина так долго ждала.

Когда этот законопроект будет подписан президентом, я надеюсь, что все же эти дальнобойные ракеты ATACMS появятся в Украине и существенно могут изменить ход этой войны,

– подчеркнул нардеп.

Помощь Украине от США: что известно