Приговор всей системе: почему глава Пентагона мог самостоятельно остановить помощь Украине

Агентство Reuters написало, что зимой 2025 года приостановить помощь Украине якобы решил не лично Дональд Трамп, а министр обороны США Пит Гегсет. Впрочем маловероятно, что такие решения принимают без президента.

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил 24 Каналу, что весь демократический мир живет в определенных юридических рамках. Но Соединенные Штаты при президентстве Трампа пытаются разрушить эту систему.

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Какие мотивы главы Пентагона

Администрация Трампа полностью разрушила систему, на замену ей пришло ручное управление, хаос, отсутствие слаженной работы. Это система, в которой все решения принимаются лично, поэтому она не может привести к эффективному управлению негосударственными процессами.

Особенно, если в команде президента оказываются люди, которые представления не имеют о том, что такое государственное управление, что такое министерская должность. Тогда возникают подобные ситуации,

– отметил политолог.

Он добавил, что поведение Пита Хегсета было спровоцировано тем, что он хотел продемонстрировать свою власть, показать, что сам может все решать и так выслужиться перед Трампом. Поэтому скорее всего, на каком-то очередном заседании, как об этом пишут западные медиа, была встреча по поддержке Украины. Возможно, обсуждали вопрос продолжения или не продолжения помощи.

Глава Пентагона, который только пришел в политическую деятельность, понял, что нужно выслужиться перед президентом. Итак, надо сработать на опережение и получить похвалу за вот такое "невероятное" управленческое решение,

– подчеркнул Максим Джигун.

Другое дело, что это повлияет на жизнь миллионов людей и призеде к гибели военных, которые не могут обороняться без необходимого оружия или техники. К сожалению, для некоторых чиновников это второстепенные вопросы.

"В целом это приговор всей системе, подходам к международной политике, которые демонстрируют представители новой администрации Трампа. А следствием являются неприятности не только в российско-украинской войне, но и в вопросах хуситов, Израиля, противодействия Китая и многих других", – добавил политолог.

Новая власть США сама создала условия для возникновения таких проблем, но когда они случаются, то для американских чиновников это становится полной неожиданностью.

Напомним, западные СМИ написали, что приостановление помощи Украине в феврале 2025 года не было указанием Трампа. Оно поступило от министра обороны Пита Хегсета. На запрос журналистов в Белом доме отказались комментировать ситуацию, но добавили, что война в Украине сейчас якобы ближе к завершению, чем раньше.