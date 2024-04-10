Если спикер Джонсон ничего не предложит, в Сенате могут проголосовать за старый законопроект о помощи Украине на 60 миллиардов. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, объяснив, что для этого необходимо набрать достаточное количество голосов.

Советуем посмотреть Для модернизации ПВО HAWK: США экстренно продадут Украине оборудование на 138 миллионов долларов

Чего ждать от законопроекта Джонсона

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон объявил о тайном пакете помощи, который он готовит для Украины. В то же время публично текст документа не был обнародован, то есть до сих пор неизвестно что именно готовит Джонсон.

Мы не знаем, это ленд-лиз, или это полноценное кредитование, или это беспроцентное и бессрочное кредитование. У нас нет плана, мы не знаем чего ожидать. Из предыдущих разговоров план Джонсона – Макфола состоял из бессрочного кредитования на многолетней основе, что для нас в этой ситуации было бы неплохо,

– отметил Александр Краев.

Фактически, с каждым днем политическое будущее Джонсона все больше начинает зависеть от законопроекта о помощи Украине. Поэтому спикер в конце концов будет вынужден решить этот вопрос. Законопроект не может быть в подвешенном состоянии еще долгое время, поэтому есть шансы, что голосование все же состоится.

"К сожалению, мы не можем спрогнозировать сроки (голосования – 24 Канал), потому что у нас нет текста. Если бы он был, можно было бы разложить, какие группы республиканцев поддержат ту или иную часть этого текста, что именно понравится демократам и каких уступок потребуют от демократов", – заметил Краев.

По предсказаниям некоторых американских журналистов, законопроект могут вынести на голосование 15 апреля. Однако пока это лишь предположение.

Вотум недоверия для спикера

Связь между дальнейшей карьерой Майка Джонсона как спикера и законопроекта о помощи Украине абсолютно не является преувеличенной. В Сенате США уже собирают подписи для так называемой discharge petition (петиции об отставке). Впрочем для Киева это может обернуться еще худшими последствиями.

Это в разы худший вариант, потому что даже сам факт того, что такой вопрос поставят на голосование, процедурно меняет всю ситуацию. Когда на голосование выдвигают вопрос вотума недоверия, то всю остальную повестку дня отменяют, пока не урегулируют ситуацию. Если Джонсон, каким бы он ни был антиукраинским, оставит должность, это бессрочно затянет всю Палату представителей,

– объяснил Краев.

В конце концов, подобная ситуация произошла не так уж и давно. В октябре 2023 года после отстранения от должности предыдущего спикера Сената Кевина Маккарти, за нового не могли проголосовать 15 раз. То же самое может повториться и сейчас.

"Это может затянуться на месяц – два. Для нас любая стабильность лучше хаоса", – добавил Краев.

У США нет альтернативных путей помощи

Если вынесение законопроекта на голосование затянется, то у Соединенных Штатов больше нет особых возможностей помочь Украине. Те ресурсы, которые есть у президента Джо Байдена и исполнительной власти США, уже используют для Украины.

Пентагон имел 4,5 миллиарда долларов, которые разделили на транши. Большую часть из них уже использовали. Были также дополнительные страховые фонды Госдепа, которые также использовали. Если бы у исполнительной власти были определенные возможности предоставить Украине еще некоторую поддержку, они бы это точно сделали. Потому что для Байдена это все же стоит много, если говорить об электоральных баллах,

– отметил Краев.

Поэтому сейчас все зависит исключительно от Палаты представителей. А у них есть только один альтернативный вариант – собрать голоса для discharge petition, чтобы проголосовать за помощь Украине в обход решения спикера Джонсона. Для этого необходимо набрать не менее 218 голосов. По состоянию на прошлую неделю, как демократы, так республиканцы уже собрали 191 подпись.

Помощь для Украины от США: последние новости