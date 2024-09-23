Партнеры собрали более 4 миллиардов долларов на восстановление энергетики Украины, – Блинкен

Страны G7 и другие партнеры с начала полномасштабной войны собрали более 4 миллиардов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал на министерском заседании в формате G7+ в Нью-Йорке по поддержке энергосектора Украины, сообщили в "Укринформ".

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Восстановление энергетики Украины

Мы вместе, страны G7 и другие партнеры, в течение последних двух лет работали над мобилизацией ресурсов для Украины, для ее народа, чтобы обеспечить им необходимые энергоносители, и чтобы страна могла поставлять электричество людям,

– сказал Блинкен.

По словам госсекретаря США, только за последние более 2 лет, после полномасштабного вторжения России, "страны G7+ мобилизовали более 4 миллиардов, и этот процесс продолжается".

Блинкен отметил, что только за последний месяц о новых взносах объявили Германия, Нидерланды и другие страны.

В июне вице-президент США Камала Харрис сообщила о выделении 500 миллионов долларов на энергетические нужды, а в прошлом месяце США выделили еще 300 миллионов долларов, увеличив вклад Америки в этом секторе до 1,8 миллиарда долларов.

"Эти средства являются важными, но что на самом деле имеет значение – это то, чтобы они реализовывались на практические нужды и помогли нашим украинским друзьям пережить предстоящие (зимние – 24 Канал) месяцы", – отметил Блинкен.

По его словам, Путин пытается использовать энергетику и холод как оружие в своих стремлениях покорить Украину.

Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что предстоящая зима будет сложной для Украины.

"Поэтому наши страны ежедневно работают вместе, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы пережить зиму", – добавил он.

Поэтому, как рассказал Блинкен, участники министерского заседания в Нью-Йорке обсудят нынешнюю ситуацию и планы на ближайшую перспективу, чтобы восстановить энергоинфраструктуру Украины, которая пострадала от российских ударов.

