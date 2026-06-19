Европа может перехитрить Трампа: как Украине получить помощь от США

Дональд Трамп вновь пытается действовать через соглашения и обмены, в частности в вопросах Ближнего Востока и войны России против Украины. Для Европы это может стать не проблемой, а шансом подтолкнуть американского президента от разговоров о давлении на Москву к конкретной помощи Киеву.

Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в эфире 24 Канала объяснил, как Европа может использовать стиль Трампа в интересах Украины. По его словам, если Вашингтон хочет, чтобы Европа участвовала в урегулировании других кризисов, партнеры могут потребовать от Трампа политического сигнала для республиканцев относительно голосования за помощь Украине.

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Европа может говорить с Трампом на его языке

Трамп рассматривает различные варианты давления на Россию, но для Украины важно, перейдет ли он от слов к делу. Рашкин считает, что с нынешним президентом США нужно действовать по его же логике — через сделки, обмен интересами и четкое понимание того, что именно союзники хотят получить.

С этим президентом нужно все рассматривать с транзакционной точки зрения: если вам что-то от него нужно, скажите ему об этом. Иначе как мы достигнем той большой сделки?

– пояснил Рашкин.

В этой логике для Европы может появиться пространство для маневра из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Трамп может захотеть, чтобы союзники взяли на себя часть этой проблемы, а взамен он вернулся к украинскому вопросу и продемонстрировал готовность оказывать давление на Россию не только словами.

Вы снимаете с моих рук этот ужасный актив под названием Ормузский пролив, а я, так и быть, посмотрю в сторону России и Украины,

– так он описал возможную логику Трампа.

Для европейцев это шанс не просто согласиться на новое сложное направление, а выдвинуть своё условие. Если Трамп хочет поддержки в ближневосточном кризисе, союзники могут увязать этот разговор с конкретным решением по Украине.

Сигнал республиканцам важнее новых заявлений

Самый прямой рычаг сейчас – законопроект о помощи Украине, который уже поддержала Палата представителей.

Напомним! 12 июня 2026 года Комитет Сената США по вооруженным силам поддержал свою версию Закона о национальной обороне (NDAA), в которой предусмотрено 750 миллионов долларов для Ukraine Security Assistance Initiative. В рамках этой программы американские компании получают финансирование на производство вооружения для украинских военных. Отдельно в документе прописано, что эти средства не могут использоваться для принятия каких-либо решений, которые признавали бы суверенитет России над международно признанной территорией Украины.

Далее вопрос упирается в Сенат и позицию республиканцев, которые могут ждать сигнала от Трампа, чтобы не пойти против его политической воли.

В вашем Конгрессе находится законопроект, который уже поддержала Палата представителей. Было бы неплохо, если бы вы дали своим республиканцам в Сенате сигнал проголосовать за помощь Украине,

– пояснил общественный и политический деятель из США.

Санкции против России могут звучать громко, но без реального эффекта Кремль будет воспринимать их как часть игры. Рашкин подчеркнул, что военная помощь Украине является другим видом давления, поскольку она напрямую меняет ситуацию для российской армии.

Есть два вида давления на Россию: санкции и помощь Украине. Санкции не работают, если это санкции, как их понимает Путин, – чтобы можно было хихикать,

– сказал Рашкин.

Фактически Европа может перехитрить Трампа его же методом: воспользоваться его желанием договариваться и обмениваться уступками и привязать это к решению, которое нужно Украине. Для Киева таким результатом стал бы не очередной комментарий о давлении на Россию, а политическое разрешение республиканцам поддержать помощь.

Рашкин объяснил, как Европа может перехитрить Трампа его же методом: смотрите видео

Что Украина хочет получить от США на саммите G7?

Накануне саммита G7 во Франции в июне 2026 года Украина подходит к переговорам с более сильными позициями, чем еще несколько месяцев назад. В Politico отмечают, что у Киева есть несколько важных аргументов: развитие беспилотных технологий, стабилизация ситуации на фронте и более активное сотрудничество с европейскими партнерами. Именно это, по мнению украинской стороны, создает редкое окно возможностей, чтобы убедить Дональда Трампа уделить больше внимания войне.

Еще одним козырем Киева на саммите станет развитие собственной оборонной промышленности. Украина уже договорилась с партнерами о совместном производстве дронов и оружия: британские компании должны поставить в этом году 120 тысяч беспилотников, в мае подобное соглашение было заключено с Канадой, а немецкий концерн Rheinmetall запустил совместные проекты с украинскими предприятиями в сфере ракетного вооружения и бронетехники.

Киев и европейские союзники готовят к беседе с Трампом три основных просьбы. Первая — продолжение военной поддержки, прежде всего в сфере ПВО и ракет для Patriot. Второе — дополнительное финансирование, ведь Украина стремится получить еще как минимум 20 миллиардов евро для укрепления позиций на поле боя. Третье — новое санкционное давление на Москву, в частности в отношении российского нефтяного экспорта.